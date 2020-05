Cuisine : La meilleure baguette du Pays Basque est à Anglet

Le confinement aura permis à tous de se mettre en cuisine, de réaliser ses plats, ses desserts mais aussi on a pu le voir pendant le confinement beaucoup se sont essayés à faire du pain. Pendant le confinement, Xabi Lestarpé a obtenu le prix de la meilleure baguette du Pays Basque.

Pendant le confinement, nombreux sont ceux qui se sont essayés à la cuisine, à la réalisation de dessert, mais aussi la création de baguette ou de pain. Il y a eu des réussites mais aussi de nombreux échecs par manque de d'habitude et de professionnalisme. Pour Xabi Lestarpé de la Maison Lestarpé à Anglet, le confinement aura été synonyme de consécration. Le boulanger a obtenu le titre de "meilleure baguette du Pays Basque" lors du concours annuel.

L'artisan ancien producteur de farine a décidé de se lancer dans la boulangerie il y a quelques années. Formé par des passionnées, Xabi a appris sur le tas et a décidé d'ouvrir son commerce à Anglet pour le plus grand plaisir des riverains. Au sein de la Maison Lestarpé, on préfère la qualité à la quantité. Vous pourrez y découvrir des viennoiseries, des pains au levain, des desserts comme le fameux gâteau basque.

Le pain décliné en tartine

Jean Michel Réchard vous propose un pain perdu revisité Copier

Le chef de l'hostellerie du Parc à Cambo-les-Bains, Jean Michel Réchard vous propose de cuisiner le pain dans une recette de tartine gourmande à faire facilement et rapidement pour ravir les petits et les grands gourmands.