Cuisine Mode d'Emploi à Toulouse

Toulouse, France

Le 3 juin dernier à Toulouse c’était l’inauguration de Cuisine Mode d’emploi, en présence du chef étoilé Thierry Marx . Une école gratuite pour des personnes éloignées de l’emploi. Le cursus dure 11 semaines, avec à la clé un diplôme reconnu par l’Etat et la branche professionnelle. Pour mieux connaître et comprendre ces formations , France Bleu Occitanie est revenu à Cuisine mode d’emploi, à la rencontre des élèves et de leur encadrement. Le directeur c’est Dominique Vieil , il nous décrit les lieux. Cuisine Mode d’emploi, c’est sur le MIN, le grand marché de Toulouse.

Dominique Vieil, directeur de Cuisine Mode d'Emploi Copier

Dominique Vieil directeur de l'école © Radio France - Emmanuelle Wiener

Gourmandise et retour à l’emploi. Il existe aujourd’hui en France 12 écoles Cuisine Mode d’Emploi. A Toulouse est sur le MIN (avenue des Etats Unis). Une douzaine d’élèves sont là pour apprendre la cuisine (les gestes techniques, les fiches recettes, la réglementation aussi). Là, nous sommes devant des pommes de terre façon "os à moelle"

Pommes de terre et formation qualifiante Copier

Pommes de terre en préparation © Radio France - Emmanuelle Wiener

Cuisine mode d’emploi: cette école gratuite propose des formations , plusieurs fois dans l’année à des personnes d’âges et d’horizons différents. Leur point commun c’est qu’elles sont sans emploi. Nous sommes avec Dominique Vieil, directeur de cette école, à Toulouse.

Rencontre avec David l'un des élèves Copier

David l'un des élèves © Radio France - Emmanuelle Wiener

12 élèves qui apprennent à cuisiner dans le cadre d’un projet de retour à l’emploi. Ils n’ont parfois jamais eut de lien avec ce métier, et cette formation est pour eux une seconde chance, quelque que soit leur passé. A Toulouse, dans les locaux de Cuisine Mode d’emploi, e directeur c’est Dominique Vieil et le chef cuisinier c’est Ludovic

Autour des fourneaux avec Dominique Vieil et toute la brigade de Cuisine mode d'Emploi Copier

Une école gratuite pour des personnes éloignées de l’emploi. C’est Cuisine Mode d’Emploi . Des élèves qui suivent une formation pour apprendre les métiers de la cuisine. Il s’agit pour eux, de retrouver un projet de vie et bien sur un emploi. Le directeur de l’école c'est Dominique Vieil, et Ludovic, lui, est le chef cuisinier. Autour des fourneaux, des plaques de cuisson , tout le monde est concentré.

Rencontre avec Sofian Copier

Sofian, l'un des élèves de Cuisine Mode d'Emploi © Radio France - Emmanuelle Wiener

Du beau et du bon © Radio France - Emmanuelle Wiener

Depuis 2012, grâce aux 12 écoles Cuisine Mode d’Emploi partout en France: 90% des élèves ont retrouvé un emploi.