Cuisine Mode d'Emploi spéciale fromages en 10 épisodes

En 10 fromages, faites le tour des saveurs de notre région et d'ailleurs avec la meilleure sélection de fromages et de recettes en compagnie de Jocelyne Choquard et Pascal Garnier, formateur à l'école de cuisine de Thierry Marx à Besançon, sans oublier Andréa Gilabert formatrice sommellerie auprès des élèves.

Commençons par faire un plateau de fromages varié avec les bons conseils d'Andréa

Le plateau de fromages franc comtois

Le plateau de fromages franc comtois

La cancoillotte est un incontournable de nos fromages régionaux apprécié pour son goût et ses vertues peu caloriques. Saviez vous qu'elle se marie à la perfection avec la volaille ?

La cancoillotte Copier

Détour par l'Italie avec la mozzarella, mais pas n'importe laquelle !

La mozzarella Copier

Retour par le Jura pour y évoquer le bleu de Gex, fromage au caractère affirmé.

Le bleu de Gex Copier

Comment ne pas parler du comté dans ce top 10 des fromages incontournables à cuisiner ? Voici une recette qui va ravir petits et grands

Le comté

Le comté Copier

Le fromage de brebis est moins connu que le chèvre. Redécouvrez le en 3 minutes avec une recette au bon goût du Sud Ouest.

Le fromage de brebis Copier

Et le chèvre alors ? Saviez vous qu'il fait partie des fromages les plus produits en franche comté dans nos petites fermes ?

Le fromage de chèvre Copier

Fromage saisonnier que tous les franc comtois connaissent depuis leur naissance : le mont d'or... outre la boite chaude, voici une recette simple et surprenante.

Le mont d'or se marie à la perfection avec les légumes

Le mont d'or Copier

Avant dernier fromage incontournable de notre région : le morbier. Mais d'ou vient sa trace noire au milieu ? Vous allez tout savoir

Le morbier Copier

Jocelyne, Andréa et Pascal de l'école de cuisine de Thierry Marx

Dernier bon plan fromage ! Pour ne rien jeter, n'hésitez pas à recycler vos croûtes et petits morceaux de fromages. Comment ? Nos experts cuisine vous disent tout !

Les parures de fromages Copier

Alors soyez curieux et profitez de ce top 10 des meilleures recettes à base de fromage sans aucune modération et quelque soit la saison.