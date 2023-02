Un événement France Bleu Occitanie

A l'initiative d'Annie Mitault, ce tout 1er concours "Cuisine-moi le Comminges" est soutenu par France Bleu Occitanie, radio partenaire. Le règlement du concours est disponible par mail : anniemitault.pro@gmail.com ou inscrivez-vous directement en cliquant ici . Inscriptions jusqu'au 24/04/2023.

Au-delà de la richesse de son patrimoine naturel et historique, le Comminges offre de délicieuses découvertes. Du sud du Pays Toulousain à la frontière espagnole, en passant par la vallée de la Garonne et le massif pyrénéen, ce territoire attachant se raconte aussi dans l’assiette. De cette mosaïque de paysages dédiée principalement à l’agriculture, des hommes et des femmes passionnés ont su tirer des merveilles, et tisser un pêlemêle gourmand que beaucoup nous envient : Bœuf Gascon, Agneau des Pyrénées, Porc Noir… mais aussi truites des Pyrénées, haricots tarbais, escargots, fromages de vache ou de brebis, miel, jus de pommes, bières artisanales, safran, myrtilles, kiwis, vins… autant de trésors gastronomiques qui méritent d’être mis en valeur. Il y a en a pour tous les goûts !

Cuisine Moi le Comminges

Un concours 100% terroir ouvert à tous

Parce que les nombreuses productions agroalimentaires commingeoises méritent d’être mieux connues ; parce que pour la première fois un chef commingeois s’est vu attribué le prestigieux Prix Lucien Vanel en 2022 ; parce que selon la loi Egalim, ce ne sont pas moins de 50% de produits durables et de qualité que doivent proposer les restaurants de collectivité… est née l’idée d’organiser un concours 100% commingeois « Cuisine-moi le Comminges ! ». Au-delà des traditionnels pétéram et mounjétade, des propositions culinaires inédites permettront de mettre à l’honneur la gastronomie de notre territoire, et avec elle, toutes les filières et les acteurs qui s’y rattachent : chefs, professionnels de la restauration commerciale et collective, artisans des métiers de bouche, agriculteurs, producteurs, maraîchers, éleveurs etc

Alors que la tendance joue en faveur du locavorisme, et qu’une part croissante de consommateurs affirme sa volonté d’adopter un comportement respectueux des circuits-courts, ce concours sera également ouvert à tous. Ainsi, ce nouveau rendez-vous culinaire s’inscrira dans une démarche globale de valorisation des savoir-faire commingeois. « Cuisine-moi le Comminges ! » comptera 3 catégories : professionnels, amateurs et jeunes. Les candidatures sur dossier seront départagées par un jury de personnalités de la gastronomie et du Comminges présidé par le chef Florent Cluzel (Maison Castet à Martres-Tolosane), lauréat du Prix Lucien Vanel 2022, lors d'une dégustation des recettes proposées.