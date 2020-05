Cuisine : Christophe Le Borgne vous offre un tour du Monde

Il est pour le moment impossible de circuler à plus de 100km de chez soi. Pour le moment pas de visite possible de Rome, de Lima ou encore de Tokyo. Pour se consoler et en attendant d'y aller réellement Christophe Le Borgne, notre chef vous révèle quelques unes de ses recettes du monde.

Depuis plus de deux mois, il est impossible de se déplacer à plus de 100km et encore moins de voyager dans un pays lointain. Pour éviter la déprime et en attendant de voyager réellement, vous pouvez vous évader grâce à la cuisine. De nombreuses recettes sont accessibles sur internet pour vous permettre de voyager grâce à la gastronomie. De nombreux chefs ont mis en place un service de vente à emporter pour que vous puissiez continuer à vous faire plaisir.

Pour France Bleu, le chef Le Borgne vous propose des recettes simples et délicieuses à faire chez vous pour ravir les petits et les grands gourmands en manque d'évasion.

En cuisine avec Christophe Le Borgne

Nathalie, notre auditrice vous offre sa recette de la Bruschetta Copier

Vous ne savez pas quoi faire à manger ce soir, pas de panique, Christophe Le Borgne vous propose quelques unes de ses recettes à faire chez soi simplement :

La bruschetta : Originaire d’Italie, la bruschetta est une tartine garnie. Pour faire une bruschetta, prenez une baguette de campagne et coupez la en tranche d'un centimètre. Passez les tranches quelques minutes au four. Pour ajouter du goût à votre bruschetta, frottez-y un ail sur la tranche chaude et renouvelez cette opération avec une tomate. Une fois la tartine frottée, garnissez la tartine de tomates, de thon, de poivrons, des olives et badigeonnez la tartine d'une bonne huile d'olive. Pour une bruschetta, soyez généreux sur la garniture.

Les sushis : Pour réaliser vos sushis parfaitement comme au japon, prenez un riz rond et rincez le bien sous l'eau et mettez-le dans de l'eau à bouillir (une fois et demi son volume en eau). Faites bouillir avec du sel. Une fois que l'eau frémit, réduisez le feu et laissez cuire pendant 25min. Sur une natte de bambou, disposez une feuille de Nori (feuille d'algue) et garnissez la d'un tiers de riz dans la longueur. Ajoutez-y de l'avocat, du thon, du surimi ou tout autre et roulez votre sushi en faisant rouler la natte. Une fois le cylindre réalisé, découpez en tranches vos sushis.

Le ceviche : Originaire de l'Amérique du Sud, cette préparation à base de poisson devrait ravir les petits et les grands. Prenez une daurade, et enlevez les arrêtes. Coupez le poisson en tranches. À part prenez une tomate sans peau et sans pépins, ajoutez y de l'oignon rouge et du poivron. Hachez le tout et ajoutez de l'huile de l'olive et du citron vert. Disposez la marinade sur le poisson et le tour est joué.