Cuisinez avec du miel : ajoutez ce nectar à vos desserts et vos viandes

Dans votre tisane, mais aussi en cuisine, le miel sucre naturellement vos plats et les rend encore plus savoureux. Dans votre sauce pour la viande ou votre vinaigrette, France Bleu vous partage ses recettes pour mettre du miel dans tous vos plats !

Qu’il soit d’acacia, de lavande ou de montagne, le miel est connu pour sa gourmandise et ses vertus beauté. Selon la variété, il peut avoir un goût plus ou moins floral, épicé, fruité ou même boisé. Dans tous les cas, son goût est intense et unique. Ainsi, il parfume de nombreux desserts, mais aussi des plats salés ! France bleu vous propose d’utiliser le miel dans tous vos plats avec des recettes originales et gourmandes.

Quels sont les bienfaits du miel ?

Le miel a plusieurs bienfaits diététiques. En plus d’être un bon sucre, c’est-à-dire un sucre naturel non modifié ou raffiné, il est très énergétique. Riche en oligo-éléments comme le magnésium, le zinc ou le potassium, il est donc considéré comme un aliment complet. De plus, le miel renforce le système immunitaire grâce à son action antibactérienne !

Pourquoi les miels ne sont pas tous de la même couleur ?

Il existe deux grandes familles de miel : les miels mono floraux et polyfloraux. Certains miels sont fabriqués à partir d’une seule fleur ou espèce végétale, tandis que d’autres sont constitués de différents types de fleurs. Et ce sont ces fleurs qui ont un rôle sur la couleur du miel. C’est pourquoi un miel d’acacia sera jaune pâle, alors que le miel de pin sera plutôt brun.