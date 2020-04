Cuisiner confiné avec un chef étoilé !

Depuis le premier jour du confinement Lilian Grimaud, chef étoilé, ancien patron du restaurant "Le passé simple" à Cholet dans le Maine et Loire, propose chaque soir des cours de cuisine gratuits en live sur sa page Facebook.

Lilian Grimaud est un gourmet aux papilles sensibles qui a su très tôt que son avenir serait en cuisine. Après un détour par le Canada, il revient en Anjou sur ses terres natales, à la tête du restaurant "Le passé simple" à Cholet où il décroche une étoile au Guide Michelin. Aujourd’hui, il partage son temps entre des cours de cuisine, un service de conseils culinaires, et des voyages à la recherche de nouvelles sensations gustatives.

Lilian Grimaud, un chef confiné en tablier

Un peu désœuvré, sentant le besoin de rendre service, Lilian Grimaud décide dès le premier jour du confinement de partager sa passion et son savoir faire de chef étoilé. Il bricole un bras articulé pour y fixer son smartphone, y ajoute un micro et le tour est joué ! Chaque soir, il installe ce dispositif face à son plan de travail, réunit quelques ingrédients et se lance dans 30 minutes de cuisine en live.

Une recette « feel good »

C’est un vrai moment de convivialité qui fait du bien à ceux qui me suivent, mais qui me fait aussi beaucoup de bien – Lilian Grimaud

Après chaque session, le chef prend le temps de répondre à toutes les questions qui lui ont été posées durant le live. En moyenne chaque soir, 500 personnes suivent attentivement ses recettes, connectés près de chez nous mais aussi aux quatre coins du globe : Mexico, Sidney et même depuis Tahiti.

Pour suivre en direct les recettes de Lilian Grimaud, rendez-vous chaque soir à 18h30 sur sa page Facebook Atelier-Culinaire-Lilian-Grimaud

Pas d’inquiétude si vous ratez le rdv, le chef poste la recette détaillée chaque matin et les vidéos sont disponibles en replay !