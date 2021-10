Cuisinez des courges pour Halloween

Elles sont de toutes les formes et de toutes les couleurs. Les courges sont enfin de saison, et il y en a pour tous les goûts ! Cuisinez le butternut, le potiron, ou même le pâtisson avec des recettes France Bleu.

En botanique, la courge est un fruit. Sa cueillette a lieu durant tout le mois d’octobre et elle est consommée jusqu’à la fin de l’hiver. Cependant, comme le concombre ou la tomate, les courges sont cuisinées comme des légumes. Grâce à leur goût sucré de châtaigne et leur texture fondante, elles font de parfaits veloutés ou de bons gratins. Mais chaque variété est singulière, et France Bleu vous explique leurs particularités. Avant cela, testez les recettes aux courges sélectionnées pour l’occasion !

Recette de butternut aux Saint-Jacques par Edith Fournaire, cheffe du restaurant Lou grilladou à Perpignan. Un plat gourmand, parfait pour se réchauffer alors que le temps se gâte.

Recette de courge baby boo farcie par Estelle Tillement, de la cueillette de Peltre près de Metz. Une courge qui est la version miniature de la citrouille, la taille parfaite pour la farcir au chèvre frais et aux lardons.

Recette de tarte sucrée au potiron. Une incontournable aux Etats-Unis, cette tarte fondante va vous ravir. La courge ajoutant un goût de châtaigne à chaque bouchée...

Recette de gratin de pâtisson par Alain Lecourtois, auteur et maître cuisinier. Ce n’est pas la courge la plus populaire, et pourtant elle est délicieuse en gratin !

Quelles sont les différentes variétés de courges ?

Toutes les courges ne sont pas connues du grand public puisqu’il en existe près de 800 espèces. Mais parfois, on ne connait même pas celles présentes sur les étals... Les plus répandues dans nos assiettes sont les courges spaghetti, le potimarron, le potiron et la citrouille. Le butternut fait son bout chemin et devient très présent dans nos veloutés. Mais d’autres courges gagnent à être connues ! Comme par exemple le pâtisson, une courge plate à la chair tendre et blanche qui se cuisine crue ou cuite. Ou encore la chestnut Japan cut, une courge farineuse qui a un fort goût de marron, parfaite en salade. Il existe aussi la musquée de Provence, une courge d’excellente qualité, au goût sucré, délicieuse en risotto ou en gâteau. Ou même, la courge grise, elle peut se manger rôtie, en purée ou en soupe. En bref, il y a de quoi se régaler avec toute sorte de courges !

VIDEO : Découvrez la courge grise de Vendée

Quels sont les bienfaits des courges ?

Riches en calcium, cuivre et magnésium, les courges sont les fruits d’automne et d’hiver par excellence ! Elles regorgent aussi de bêta-carotène un précurseur de la vitamine A et puissant antioxydant. Tous ces apports stimulent les défenses de l’organisme et limitent les risques de carences, notamment en fer. De plus, les graines de courge sont riches en zinc et en phystérols, ce qui contribue au confort urinaire. Autant de raisons de manger de la courge jusqu’au mois de mars.