Cuisinez l’ail des ours : relevez vos plats naturellement

Plus raffiné, moins piquant, mais tout aussi savoureux que l’ail, adoptez l’ail des ours dans votre cuisine. France Bleu vous propose des recettes pour faire de cette plante votre herbe aromatique préférée.

Au printemps, cette plante habille le sol des forêts pour le plus grand plaisir de nos palais. Attention tout de même à ne pas les confondre avec le colchique, le muguet et l’arum, leurs feuilles ne sont pas comestibles. L’indice ultime pour ne pas se tromper : sentir la plante. L’ail des ours a bel et bien l’odeur de l’ail, et en a aussi le goût ! Utilisée pour ses vertus médicinales depuis l’Antiquité, cette herbe aromatique est aujourd’hui connue pour son goût raffiné, floral et piquant. France Bleu vous propose plusieurs recettes qui mettent ce savoureux goût en avant.

Recette de soupe à l’ail des ours , par Marianne Haas de Sarreguemines, autrice culinaire. Un plat qui peut se servir froid ou chaud, selon les goûts et la saison.

, par Marianne Haas de Sarreguemines, autrice culinaire. Un plat qui peut se servir froid ou chaud, selon les goûts et la saison. Recette de gnocchis à l’ail des ours , par Alexis Albrecht, chef étoilé du Vieux Couvent à Rhinau dans le Bas-Rhin. Une recette qui vient apporter du goût et de l’originalité à un plat traditionnel.

, par Alexis Albrecht, chef étoilé du Vieux Couvent à Rhinau dans le Bas-Rhin. Une recette qui vient apporter du goût et de l’originalité à un plat traditionnel. Recette de pesto à l’ail des ours , par Joseph Di Benedetto, chef du restaurant Pépé Rosso à Metz. Une sauce gourmande et relevée qui accompagnera à la perfection vos plats.

, par Joseph Di Benedetto, chef du restaurant Pépé Rosso à Metz. Une sauce gourmande et relevée qui accompagnera à la perfection vos plats. Recette de risotto vert, par Alexis Albrecht, chef étoilé du Vieux Couvent à Rhinau dans le Bas-Rhin. Une recette avec trois manières différentes de préparer et utiliser l'ail des ours.

Quels sont les bienfaits de l’ail des ours ?

A la différence de l’ail, cette plante se digère bien plus facilement. Riche en principes actifs antibiotiques et dépuratifs, l’ail sauvage est bénéfique pour le cœur et la digestion. C’est pour ces raisons que l’ail des ours est une plante médicinale qui est souvent utilisée en la phytothérapie (médecine douce par l’usage des plantes). De plus, elle contient des vitamines A et C.

Comment conserver l'ail des ours ?

Comme beaucoup d’herbes aromatiques, l’ail des ours peut se congeler. Pour cela, il faut penser à laver soigneusement ses feuilles en veillant à les garder entières. Une fois rincé et haché, il suffit de le mettre dans un sachet de congélation bien hermétique par petits tas. Attention à le manger dans les 9 mois qui suivent sa congélation. L’ail des ours peut aussi se conserver en pesto (voir la recette ci-dessus) et en beurre pour les cuisiniers.

Pour plus d'info : L'ail des ours sous toutes ses formes, de la cueillette à la cuisine