Cuisinez la menthe : 3 recettes pour parfumer vos plats d’été

On l’aime en sirop dans nos boissons, mais aussi en aromate dans nos plats ! Cuisinez la menthe pour ajouter une touche de fraîcheur à vos recettes, et profiter de l’été jusque dans votre assiette.

Elle est célèbre pour son agréable goût mentholé et sa couleur verte, la menthe ravit nos papilles et nos yeux. Quelle que soit sa variété, aquatique, poivrée ou à feuilles rondes, elle accompagne de nombreux mets savoureux, salés ou sucrés. De plus, elle est idéale pour rehausser les plats de manière originale et délicieuse en leur apportant une touche d'exotisme et de fraîcheur.

Quels sont les bienfaits de la menthe ?

En phytothérapie, c'est la menthe poivrée, aux feuilles plus foncées et dont la couleur tend vers le rouge, qui est essentiellement utilisée. Cette médecine naturelle, qui emploie des plantes ou des médicaments à base de plantes pour soigner les maux, se sert de cette variété de menthe comme anti-douleur et pour faciliter la digestion. Bien que la menthe verte soit aussi utile comme antidouleur, elle est aussi un diurétique et soulage les foies fatigués. Rafraichissante, tonifiante et stimulante, cette plante fait aussi le bonheur de notre corps et est présente dans des soins de beauté.

Où planter de la menthe dans son jardin ?

La menthe apprécie les sols riches et s’épanouit davantage dans des endroits à mi-ombre et loin du vent. En pot, elle se plante en pleine terre ou en potager dès le mois d’avril. Attention, c’est une plante très envahissante, mais elle a ses avantages : elle éloigne de nombreux insectes du potager. Elle se plaît avec les choux, les brocolis, les tomates et les pois, mais n’apprécie pas la compagnie des carottes, du maïs et des concombres. Il est aussi possible de laisser la menthe dans son pot d’origine quelques temps, pour une utilisation à l’intérieur ou sur un balcon l’été.