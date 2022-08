Cuisinez la mûre pour terminer vos vacances sur une note fruitée

Les mûres font partie de la catégorie des petits fruits rouges comme la framboise ou la groseille. Sauvages ou cultivés, les fruits des ronces se trouvent dans vos jardins ou sur le chemin de vos randonnées préférées. Avec leur goût acidulé et sucré, elles sont délicieuses en glace, en compote ou autres recettes France Bleu.

Quels sont les bienfaits de la mûre ?

La mûre fait partie de ces fruits qui sont les alliés de votre système immunitaire. Grâce aux antioxydants qu’elles contiennent, elles aident votre corps à renforcer ses barrières immunitaires. De plus, cette baie contient de puissants éléments anti-inflammatoires et est riche en vitamine C et en vitamine E. En mangeant une belle portion de mûres, vous recevez ainsi près de la moitié de vos apports recommandés pour la journée. De nombreux bienfaits qui rendent ce fruit rouge encore meilleur !



Comment cueillir la mûre ?

Une bonne mûre se reconnaît au premier coup d’œil. Les mûres sauvages sont généralement cueillies de mi-août à fin septembre. Pour cueillir des mûres, il ne faut pas avoir peur de se piquer ! La technique pour bien les cueillir est d’avoir un récipient à portée de main pour pouvoir en avoir une bonne quantité et ensuite en faire de bons desserts. Le fruit doit être consommé rapidement pour ne pas perdre son jus et pouvoir conserver toute sa saveur. La mûre se conserve 2 à 3 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur.