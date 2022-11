Cuisinez le faux gras, l’alternative vegan au foie gras

Depuis 2013, le 25 novembre marque la journée mondiale anti foie gras ! Un événement pour tenter de convaincre l’opinion publique d’abandonner sa production de foies gras. Car ce qu’il faut savoir, c’est que cette industrie cause la mort de plus de 80 millions d’oies et de canards chaque année.

Premier producteur et consommateur de foie gras dans le monde, la France détient à elle seule, 70 % de la production mondiale de foies gras, selon PETA France (une association de défense des animaux). Alors même que le gavage est interdit dans la majorité des pays européens, il est toujours pratiqué en France, l’Espagne, la Hongrie, la Bulgarie et une partie de la Belgique.

Alors que 40 % des Français refusent d’acheter du foie gras pour des raisons éthiques (selon un sondage YouGov de 2018), France Bleu vous propose de faire votre faux gras maison grâce aux deux recettes 100 % végétales de nos chefs cuisiniers.

Recette de foie gras végétal par Anne De Greef, directrice de Gaïa, une association de défenses des animaux à Bruxelles. Un foie gras respectueux des animaux.

Recette de faux gras par Alexis Gauthier, chef spécialisé dans la cuisine vegan et végétalienne. Le faux gras aux légumes.

Recette de foie gras vegan . La recette délicieuse et fondante.

Qu’est-ce que le faux gras ?

Le faux gras, c’est une délicieuse alternative au foie gras pour les fêtes. Respectueux des animaux car il n’implique pas le gavage d’oies ou de canards, et de l’environnement, c’est aussi un produit qui permet d’avoir la conscience tranquille. Ayant presque la même texture et presque le même goût que le foie gras, c’est la recette parfaite pour succomber à ce produit que vous pouvez cuisiner vous-même, ou bien acheter.

3 raisons d’adopter le faux gras