Cuisinez le pissenlit : surprenez vos convives avec des recettes florales

Le pissenlit a une fleur de pissenlit qui se reconnaît parmi tant d’autres. Il a des feuilles allongées, découpées en dents de scie ( On le surnomme aussi dent-de-lion ) et forme une rosette. D'abord considéré comme une mauvaise herbe par les jardiniers, le pissenlit a ensuite trouvé son succès auprès des herboristes qui apprécient ses bienfaits. Et, en plus d’être utilisée en phytothérapie (l'emploi de plantes pour soigner naturellement les différents maux), sa fleur est comestible ! Alors laissez-le envahir votre jardin pour pouvoir ensuite l’amener jusqu’à vos assiettes grâce aux savoureuses recettes que France Bleu a sélectionnées.

Quels sont les bienfaits du pissenlit ?

Les feuilles de pissenlit sont d'un bon apport en vitamines et minéraux. C’est aussi une plante drainante qui a des propriétés diurétiques, digestives et apéritives. Jusqu’au début du 20e siècle, les pissenlits étaient cueillis pour faire du vin. Le résultat est un vin blanc doux, considéré par certains comme médicinal. Il était utilisé comme un tonique, un remontant naturel.

Comment cueillir du pissenlit ?

Le pissenlit se reconnaît à ses feuilles allongées et découpées en dents de scie. Une fois qu’il a fleuri, il peut être cueilli en cassant sa tige d’un coup sec, ou avec la racine. Il existe plusieurs variétés de pissenlits, et aucune n’est toxique. Tout est comestible dans le pissenlit, des feuilles aux racines, excepté le fruit. Les fleurs donneront la cramaillotte, ce bon miel de pissenlit, tandis que les feuilles seront délicieuses en salade et que les racines feront de bonnes tisanes. Sa racine se récolte jusqu’à l’automne.