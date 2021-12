Cuisinez le raifort pour ajouter une touche de piquant à vos plats

Produit exclusivement dans l'est de la France, le raifort est consommé principalement en Alsace et en Lorraine. Sa racine est consommée pour agrémenter des mets et leur ajouter du piquant. Connue pour son goût fort, cette plante fait partie de la famille des navets, des radis et de la roquette. Les plus sensibles au goût piquant l’apprécieront peut-être adoucie avec de la crème fraîche. Adoptez cette plante condimentaire en testant les recettes que France Bleu a sélectionnées !

Quels sont les bienfaits du raifort ?

Le raifort est plein de surprises ! En plus d’être peu calorique, il est très riche en vitamines C et possède des capacités digestives. Cette plante est idéale contre l’anémie et peut-être utilisée comme complément alimentaire car elle stimule l’appétit. Mais ce n’est pas tout, cette racine est aussi utilisée en médecine pour prévenir des problèmes urinaires, favoriser la digestion et contrer l’asthme ou la bronchite. Le raifort a donc des vertus médicinales et nutritives très intéressantes, en plus d’un bon goût piquant !

Pourquoi le raifort est-il aussi appelé le “wasabi alsacien” ?

Le raifort et le wasabi sont deux plantes qui font partie de la même famille. Utilisées de la même manière en cuisine, râpées après avoir pelé la racine, ces deux plantes partagent leur saveur très forte qui permet de donner du piquant aux plats. C’est pourquoi elles sont souvent comparées ! De plus, en raison de la rareté et du prix du wasabi, on utilise aujourd’hui du raifort à la place. Celui-ci est réduit en poudre et coloré artificiellement en vert. Ce produit est en vente dans les supermarchés asiatiques et servi dans la plupart des restaurants japonais.