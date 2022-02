Cuisinez le reblochon de Savoie en entrée

Ce fromage emblématique de Savoie est un ingrédient essentiel à notre cuisine française en hiver. Il est d’ailleurs est le troisième fromage AOP le plus produit en France après le comté et le roquefort. Mais, alors qu’il est traditionnellement l’ingrédient principal de nos plats, il peut aussi se cuisiner en entrée ! France bleu a sélectionné pour vous des recettes au reblochon afin de le revisiter tout en se régalant.

Recette de trio de brick au reblochon. Préparez une entrée craquante et croquante à base de reblochon et de fruits !

Recette de mousse de reblochon et Génépi. Dégustez une entrée fraîche et onctueuse en mariant les goûts de la liqueur de Génépi et d’un des meilleurs fromages de Savoie.

Recette de tartines au reblochon, topinambours et Noix de St-Jacques, par Emmanuelle Pessey, chef du restaurant de l’Hôtel Les Sapins en Haute-Savoie. Revisitez la recette de la tartiflette pour en faire une entrée qui va étonner !

Quelle est la saison du reblochon ?

Pour une saveur optimale, le reblochon en primeur se déguste du mois d’octobre au mois d’avril. Ce fromage fabriqué à partir de lait de vache et affiné jusqu’à 14 jours peut toutefois se déguster tout au long de l’année. Une fois conservé au réfrigérateur et idéalement dans son emballage d’origine, ce fromage peut rester un moment dans votre cuisine pour que vous puissiez en profiter tous les jours !

Est-ce que la croûte du reblochon se mange ?

De manière générale, la croûte d'un fromage se mange. Elle est un mélange de lait, de bactéries et de moisissures issues du procédé spécifique de chaque famille de fromage. Celle du reblochon ne fait pas exception et se mange. De plus, elle apporte un goût unique et plus fort ! Alors n’enlevez pas la croûte la prochaine fois que vous dégustez ce fromage.

VIDEO : Le reblochon AOP, l’ambassadeur de la Savoie