Cuisinez les fromages au lait cru avec originalité !

La France étant surnommée le pays du fromage, il est habituel de trouver cet ingrédient à tous les repas. Il arrive même qu’il soit un plat à lui seul ! Et dans un pays aussi reconnu pour sa gastronomie, il existe de nombreuses recettes savoureuses au fromage. Mais découvrez celles qui sortent du lot, sélectionnées par France Bleu.

, par Christian Pilloud, chef du restaurant Mon Plaisir à Chamesol dans le Doubs. Un emblème girondin remis au goût du Jura pour encore plus d’originalité et de plaisir. Recette de cake au camembert et aux épinards, par Thomas Clament chef chez France Bleu Occitanie. Un mariage de goût inhabituel qui fait son effet !

Qu’est-ce qu’un fromage au lait cru ?

Un fromage au lait cru à la particularité d’avoir été conçu avec un lait qui n’a pas été chauffé au-delà de 40°C. Cette méthode de fabrication permet de préserver les micro-organismes naturels du lait. Ainsi, cette flore microbienne donne un goût unique au fromage. En France, les fromages au lait cru représentent environ les 3/4 des volumes des fromages commercialisés.

Quels sont les bénéfices du lait cru ?

En plus de son bon goût, le fromage au lait cru renforce le système immunitaire. N’ayant subi aucun traitement, contrairement au fromage au lait thermique ou pasteurisé, ce fromage permet d’obtenir une alimentation variée et enrichie en bonnes bactéries. De plus, le lait cru est beaucoup plus nourrissant, nutritif, riche en matières grasses et oméga 3 de qualité que l'on ne retrouve pas dans les autres laits. Attention à toujours conserver son fromage au frigo et pendant quelques jours dans un récipient très propre pour éviter des risques.