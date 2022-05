Cuisinez les orties : ajoutez du piquant dans vos assiettes

Mangez une soupe aux orties, c’est possible et c’est bon ! Profitez des bienfaits de cette plante dans un plat délicieux grâce aux recettes que France Bleu a sélectionnées pour vous.

Détrompez-vous, l’ortie n'est plus une mauvaise herbe, c’est maintenant un ingrédient phare du printemps. Longtemps jugée, car urticante, cette plante s’invite dans vos repas pour votre plus grand bien. Utilisée en phytothérapie (médecine douce qui traite et prévient certaines maladies et troubles par l'usage des plantes), elle ajoute de la verdure à vos cakes ou vos tartes grâce aux recettes de France Bleu.

Recette de soupe aux orties , par Marie-Reine Steiner, cheffe du restaurant À l'Étoile d'Or à Pfaffenhoffen dans le Grand Est. La soupe printanière par excellence au goût fin d’orties.

, par Marie-Reine Steiner, cheffe du restaurant À l'Étoile d'Or à Pfaffenhoffen dans le Grand Est. La soupe printanière par excellence au goût fin d’orties. Recette de cake aux orties , par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin. Un gâteau salé original et simple à réaliser, parfait pour un pique-nique !

, par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin. Un gâteau salé original et simple à réaliser, parfait pour un pique-nique ! Recette de tarte aux orties, par une auditrice de France Bleu Lorraine Nord. Ajoutez du piquant à un plat classique de la cuisine française.

A lire aussi - Mangez de l'ortie, la plante reine pour votre santé

En phytothérapie, l’ortie est surtout utilisée comme complément alimentaire aidant à irriguer les reins, la vessie et les voies urinaires en cas d’inflammation. Mais, en cuisine, elle est surtout connue pour sa teneur en protéines et sa grande quantité de vitamines et de sels minéraux. Riche en vitamines C et A, en fer en potassium et en magnésium, cette plante est un vrai apport dans vos plats.

Comment soulager une piqûre d’ortie ?

Lorsqu’on se fait piquer par des orties, cela crée des démangeaisons et des plaques rouges. Pour soulager la piqûre, il existe plusieurs méthodes, et il ne faut surtout pas gratter ! Le plus efficace est de mettre la zone piquée sous de l’eau froide ou du sérum physiologique pour éviter de se gratter. Il est aussi possible de retirer les poils urticants avec une bande adhésive. Sinon, il est conseillé de désinfecter la zone de piqûres le plus rapidement et d’utiliser une crème apaisante.