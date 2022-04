Cuisinez les poireaux en revisitant vos classiques

La saison des poireaux est de retour jusqu’en septembre, mais avant d’en faire des soupes et des pot-au-feu, cuisinez-le de façon originale ! France Bleu vous propose de revisiter vos recettes à base de poireaux en y ajoutant des goûts nouveaux et parfois inattendus.

Le poireau est le neuvième légume le plus consommé en France. Il est un des légumes phares du potager en hiver, mais sa saison démarre dès le mois d’avril. Cousin de l’ail et de l’oignon, ce légume est habituellement préparé en fondue, en gratin ou en tarte. Des recettes toutes délicieuses, mais qui ont été vues et revues. France Bleu vous propose alors de revisiter ces plats pour les rendre encore plus savoureux.

Recette de quiche aux poireaux et au miel, par France Bleu. Le goût du miel vient exaucer celui du poireau dans une quiche sucrée-salée. Un plat parfait pour un pique-nique au soleil ou un repas rapide.

Recette de fondue de poireaux avec de la choucroute et du lait de coco, par Leïla Martin, cheffe et blogueuse culinaire basée en Alsace. En plus de faire une fondue de poireaux originale, dégustez ce plat avec de la truite marinée au soja et au gingembre.

Recette de gratin poireaux roulés au jambon et patates douces, par Jean-Michel Obrecht, maraîcher en Alsace. Un classique de la cuisine française aux associations qui changent et le rendent encore plus gourmand.

Quels sont les bienfaits du poireau ?

Le poireau fait partie de ces légumes peu caloriques, goûtus et riches en fibres ! Un atout particulièrement utile pour relancer un transit ralenti. Le poireau est également riche en potassium et une source de vitamines B et de fer. Son apport en eau en fait aussi un excellent diurétique, ce qui est un plus pour les reins. Mais attention de ne pas en abuser afin de limiter les risques d'apparition de calculs rénaux ou urinaires !

Comment bien choisir son poireau ?

Le poireau est un légume résistant que l’on retrouve toute l’année sur les étals des marchés, mais pas toujours en pleine forme. Pour bien choisir son poireau, il faut d’abord faire attention à son feuillage. Ce dernier doit être d’une couleur verte soutenue, ce qui prouve sa fraîcheur. Les feuilles doivent être dressées et fermes. Ensuite, il suffit de regarder sa racine, si elle est plus épaisse que le blanc du poireau, c’est qu’il est tendre. Donc c’est le bon poireau !