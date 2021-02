Dans l'Aude, la Montagne Noire, terroir mystique des châtaignes de l'Atelier du marron

Le nom de ce contrefort Sud-Ouest du Massif Central, à cheval sur l'Aude, le Tarn, la Haute-Garonne et l'Hérault évoque l'univers féérique du Seigneur des Anneaux de l'écrivain anglais J.R.R. Tolkien. La Montagne Noire pourrait être le repaire de dragons ou d'autres créatures légendaires. Certes, ses paysages sont d'une beauté austère, ses villages en vieilles pierres ont un côté rude et ses petites rivières sauvages ne se laissent pas dompter. Mais ses habitants, descendants des Cathares, sont accueillants et laborieux. Ils travaillent des trésors, comme Geoffroy Oules et ses châtaignes.

Dans le bruit assourdissant des machines, le producteur de marrons et châtaignes nous explique comment préparer la crème de marron. Copier

La préparation odorante confit lentement pendant la cuisson au bain-marie. © Radio France - A.W.

Architecture typique de la Montagne Noire au village de Roquefère. © Radio France - A.W.

Geoffroy Oules travaille avec sa compagne, Stephanie, et avec son père, Armand, en charge d'une autre partie de l'activité de cette petite entreprise familiale : la production de miel. Ces deux métiers se complètent, puisque la période de récolte du nectar des abeilles est plutôt en été.

Vous connaissez la différence entre marron et châtaigne ? Geoffroy Oules nous l'explique... Copier

Stephanie surveille la crème de marrons pendant la cuisson et surveille le taux de sucre. © Radio France - A.W.

Marrons naturel, crème de marron, purée de châtaignes, sirop de châtaignes et un petit nouveau, la farine de châtaignes... L'Atelier du marron a de quoi satisfaire les gourmands. En ce qui concerne la production de farine, c'est un long processus particulièrement délicat, comme nous l'explique Geoffroy Oules.

Produire de la farine n'est pas une habitude pour l'Atelier du marron, mais cela a été imposé par un événement qui a détérioré une partie de la dernière récolte. Copier

La gamme des produits de l'Atelier du marron. © Radio France - A.W.

Geoffroy Oules et son père ont 6 châtaigneraies réparties dans un rayon de 5 km autour de Roquefère. En hiver, pendant la période de production, il y a aussi une partie du travail à faire en extérieur, pour prendre soin des arbres et en planter de nouveaux.

Bercés par le bruit d'une rivière qui coule, nous découvrons une nurserie de châtaigners. Ces arbres peuvent vivre jusqu'à un millénaire, comme nous le raconte le producteur. Copier