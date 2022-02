C'est le 1er mars que toute la famille, les amis et les clients de leurs deux boulangeries vont savoir qui de Mme ou de Mr Auger va l'emporter. Le couple est en effet "en duel" dans La Meilleure Boulangerie de France (M6).

Dans la famille Auger, on attend le résultat de la Meilleure Boulangerie de France avec impatience !

Stéphanie, Elsa et Guillaume Auger prêts à en découdre, avec le sourire.

Dans la famille Auger, si l'on se retrouve le soir à la maison, chacun part au petit matin travailler dans sa boulangerie-pâtisserie. Stéphanie Auger sert ses pains, viennoiseries et pâtisseries à l'Atelier 58 à Lusignan, alors que Guillaume son mari, retourne chaque jour au fournil de sa boulangerie à Rouillé. Ces deux-là, qui filent le parfait amour, sont pourtant opposés le 1er mars sur M6 dans l'émission La Meilleure Boulangerie de France.

Comment cela est-il arrivé ?

Si l'on remonte le temps, on voit Guillaume Auger dans sa boulangerie-pâtisserie Rullicoise. Il est seul avec sa fille Elsa et il a fort à faire pour faire tourner la boutique. Une jeune femme se présente, elle arrive des Etats-Unis où elle a passé quelques années à travailler dans une boulangerie : elle en est sûre, c'est ça qu'elle veut faire. Mais elle n'a pas de diplôme, il lui faut un maître d'apprentissage. La suite ? Elle leurs appartient... Ce que nous savons c'est qu'ils sont aujourd'hui mariés et qu'Elsa, même si elle soutient "son papa d'amour" porte quand même le T-Shirt "Team Lusignan" aux couleurs de Stéphanie !

Stéphanie Auger qui souhaitait développer la pâtisserie a eu l'opportunité de le faire avec l'appui d'un promoteur ayant un local à Lusignan. Elle ainsi pu se diversifier dans une commune voisine de Rouillé où est l'établissement de son époux. Son Atelier 58 est ouvert depuis septembre 2019, elle y emploie 7 personnes. Son mari, Guillaume, est à la tête de sa boulangerie depuis 10 ans à Rouillé avec 5 employés à ses côtés.

Inscription au concours de La Meilleure Boulangerie de M6

C'est le minotier, qui fournit l'Atelier 58 à Lusignan, qui a contacté M6 pour signaler le travail de qualité effectué par Stéphanie Auger. Evidemment, quand les organisateurs ont su que Guillaume Auger son époux exerçait lui aussi le métier de boulanger-pâtissier à quelques kilomètres dans la Vienne, à Rouillé, ils ont eu envie de les faire s'affronter.

Leur fille Elsa n'a pas réussi à leur faire avouer qui l'a emporté devant les caméras, alors comme nous, elle sera devant son téléviseur mardi 1er mars à 18h40. Et que Auger gagne !

Le couple était invité par France Bleu Poitou le jour de la Saint Valentin, et si les deux époux défendent chacun leurs couleurs, il y a aussi dans leurs regards cette complicité qui dit que quelque soit le résultat, ils seront heureux l'un pour l'autre.