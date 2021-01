Dans la fraîcheur d'une matinée d'hiver ensoleillée sur le marché de Muret

C'est une place toute en longueur, délimitée par l'avenue de l'Europe d'un côté, et l'église Saint-Jean de l'autre. Un espace que l'on croirait aménagé spécialement pour un marché, et qui laisse de la place pour une soixantaine de commerçants en été, une trentaine en hiver. Ce marché du mardi matin regroupe des producteurs et des revendeurs qui proposent les classiques, du primeur au poissonnier en passant par le fromager et la fleuriste. Particularité de ce moment gourmand, la présence d'une rareté, une boucherie chevaline.

Nathalie Constans nous accueille dans son camion-boucherie et nous parle de son métier, en voie de disparition. Copier

Nathalie et son mari Lionnel exercent la profession de bouchers chevalins. © Radio France - A.W.

Sur les marchés, ce sont généralement les mieux représentés : les producteurs et revendeurs de fruits et légumes sont plus d'une demi-douzaine sur le square Maïmat le mardi matin. Parmi eux, Marc Bonfill et son fils Vincent.

Fruits, légumes, locaux et de saison. Le primeur nous explique son travail et décrit son étal. Copier

La base du panier des clients sur le marché : la laitue. © Radio France - A.W.

Marc et Vincent Bonfill, producteurs et revendeurs. © Radio France - A.W.

Un plaisir sucré bon pour la santé : voici le petit stand de miel de Claudine Praturlon. Copier

Claudine et son mari Thierry produisent et commercialisent du miel et ses dérivés. Lui s'occupe des abeilles, elle fait les marchés. © Radio France - A.W.

Le terroir gastronomique de notre région est particulièrement fertile et riche. Sur les marchés d'Occitanie, vous retrouvez beaucoup de circuits courts, avec des producteurs qui vendent leur marchandise dans un rayon géographique limité. Mais comme nous sommes gourmands, et que nous aimons ce qui se fait dans d'autres départements, nous ne dédaignons pas ces revendeurs qui proposent du pain et des gâteaux de l'Aveyron, du fromage ariégeois, et de la charcuterie du Sud de la Haute-Garonne. Bienvenue sur le stand de Guitou !

Guy Boem, alias Guitou, revendeur de bons produits du terroir. Copier

Ce sympathique commerçant nous présente une meule de Bethmale, une spécialité de l'Ariège. © Radio France - A.W.