Dans la Vie en Bleu on cuisine l'agneau!

Christine Maurence cuisine l'agneau. C'est la cheffe et patronne de La Taula à Périgueux, une table renommée au pied de la cathédrale. Christine est fille de restaurateur, et cuisine selon la grande tradition française. Elle fait beaucoup de plats qui se font rares parce qu'ils demandent des heures de préparation et de cuisson. Pour France Bleu Périgord et France Bleu Gironde, au micro d'Isabelle Karl Christine Maurence a décidé de faire plus simple aujourd'hui.

L'épaule d'agneau de Printemps à la Façon de Christine Maurence Copier

"Une épaule d'agneau confite aux petits légumes de printemps. Avec une petite garniture aromatique..." Christine Maurence

Epaule d'agneau © Getty - Ulstein Bild/Contributeur

On ne peut pas parler d'agneau sans convier à la table (virtuelle) Pierre Bouthier, producteur d'agneau à Nantheuil en Dordogne . Il possède un cheptel de 500 têtes, et lui aussi aime cuisiner l'agneau évidemment . Christine Maurence a soufflé le nom de Pierre Bouthier pour qu'il puisse évoquer sur France Bleu son métier , et peut-être les difficultés qu'il vit en ce moment , en pleine Crise du Covid-19. Sa réponse va vous étonner.

Pierre Bouthier, durant crise la vente continue Copier

" Il y a eu un effet inverse, les ventes ont été boostées..." Pierre Bouthier

Agneaux dans la nature © Getty - Picture Alliance/contributeur

Pour cette Vie en Bleu dédiée à la cuisine et surtout à l'agneau , carte blanche a été donnée à Christine Laurence qui a invité notamment Julien Anglade. Julien Anglade est formateur en cuisine pour les professionnels, à la tête de Gestes Pro dont le siège est à Villenave d'Ornon en Gironde. Il travaille dans toute l'Aquitaine. Il nous propose de travailler la "Noisette d'agneau".

La noisette d'agneau cuisinée par Julien Anglade Copier

L'agneau avant cuissson © Getty - REDA&Co/Contributeur

Bon confinement et bon appétit!