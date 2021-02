Dans le monde délicieux des agrumes de Gilles Pelerin à Albi

C'est une passion peu commune : Gilles Pelerin collectionne les agrumes, pour le plus grand plaisir de son entourage et de quelques professionnels de la restauration. Alors qu'il commence à distribuer une partie de sa production en circuits courts, il envisage d'en faire son métier.

Pour les gourmands, le jardin de Gilles Pelerin est un lieu enchanté. Cet Albigeois y bichonne près de 225 arbres et arbustes, représentant 145 variétés d'agrumes venant des quatre coins de la planète. Une collection vivante, patiemment accumulée depuis 10 ans, au potentiel gastronomique illimité, puisque les applications culinaires sont aussi variées que les propriétés gustatives des différentes espèces.

Début de la visite guidée dans le verger domestique : l'agrumiculteur amateur est captivant et intarissable. Copier

Le jardinier tarnais au pied d'un citronnier. © Radio France - A.W.

L'une des serres de Gilles Pelerin, qui contient notamment des oranges sanguines et des bergamotes. © Radio France - A.W.

Déambuler dans le jardin avec son propriétaire, c'est faire une promenade commentée à nulle autre pareille, entre jardinage, botanique, cuisine, et plaisir gustatif. En cette saison, une partie de la balade se fait sous serre : les plantes sont mises sous cloche pour les protéger au maximum contre le gel, que certaines variétés endurent avec difficulté.

Découverte du yuzu, un agrume venue d'Asie qui est à la mode en ce moment. Copier

Le yuzu est à manipuler avec précaution, sous peine d'y laisser un peu de votre sang ! © Radio France - A.W.

Vous prendrez bien un quartier d'orange avant de continuer la visite ? © Radio France - A.W.

Une partie du plaisir du guide comme des visiteurs est de goûter différentes variétés d'agrumes. © Radio France - A.W.

Gilles Pelerin connaît tous ses arbres, peut présenter les propriétés de chacun d'entre eux, raconter leur histoire et les applications pour la cuisine. Il utilise lui-même ses agrumes pour faire des plats, et notamment de la pâtisserie.

Le collectionneur d'arbres fruitiers nous raconte la genèse de sa passion et nous présente la plante par laquelle tout a commencé. Copier

Pas de pesticides chez Gilles Pelerin : il prend soin de ses agrumes avec des produits naturels, et parfois un peu d'huiles essentielles. © Radio France - A.W.

Avec 225 arbres, cet agrumiculteur amateur dispose, selon les saisons, de beaucoup plus de fruits qu'il ne peut en consommer ou même en offrir à son entourage. Il commence à distribuer, en circuits courts, une partie de sa petite production. Et aimerait s'installer dans un jardin plus vaste, un vrai verger, pour en faire son métier.

Question piège : quel est votre agrume préféré ? Copier

Le petit paradis des agrumes avec, au premier plan, citronniers et orangers à découvert, puisque leur tonnelle de protection hivernale a été chassée par un fort coup de vent. © Radio France - A.W.

Nouvelle serre, avec d'autres variétés et encore des anecdotes passionnantes. Copier