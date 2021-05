DARIOLES d’ASPERGES

Une jolie présentation et une recette simple pour mettre les asperges en valeur. Une recette qui peut se préparer à l’avance qui peut se déguster chaude ou froide.

Pour que la dariole soit encore plus légère, battre le blanc en neige. Le fait de cuire avec du vermicelle et non avec de la farine donne une onctuosité différente, moins pâteuse et plus « aérée ».

Par personne :

1 louche de tiges d’asperges épluchées et coupées finement

1 c à s de vermicelle cru

½ gousse d’ail épluchée

1 œuf

1 c à c de crème fraîche

Sel et poivre

Pointes des asperges crues

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé.

Mettre les tiges dans une casserole avec de l’eau à hauteur + vermicelle + l’ail et cuire 20 min à feu modéré. Egoutter puis mixer et laisser refroidir. Ajouter l’œuf, la crème, le sel et le poivre et bien mélanger. Graisser le moule et y verser la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 15 à 20 min Th 7 (210°). Décorer avec les pointes d’asperges. Servir.

Belle cuisine à tous, régine