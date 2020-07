De bonnes adresses gourmandes pour notre été dans l'Yonne !

On démarre par une adresse gourmande à Auxerre, rue du 24 août, pour découvrir la délicieuse et traditionnelle cuisine du P'tit Marmiton avec Nelly et Manu !

Nelly - Le P'tit Marmiton Copier

C'est ensuite autour de Ludovic de nous présenter son activité : le domaine Ludovic Latreyte !

Ludovic Latreyte Copier

Vous trouvez les vins de Ludovic notamment à la cave du Sommelier Gourmand à Tonnerre, chez Patrice.

Patrice - Le Sommelier Gourmand Copier

A Tonnerre, étape obligatoire au restaurant le Saint-Père où vous serez accueillis par Isabelle !