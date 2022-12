De bons petits plats d’hiver pour faire du bien au moral

Pendant que les températures baissent, les plats familiaux font leur grand retour. Alors que la raclette traditionnelle vole la vedette à tous les plats d’hiver, de nombreuses autres recettes aimeraient bien prendre la lumière.

De la fondue, à la croziflette, en passant par le bœuf bourguignon et le gratin de légumes, sans oublier l’immanquable soupe, ces plats sont là pour vous réconforter. Synonymes de convivialité et de bonne humeur, ces recettes, en plus de réchauffer vos corps, vont aussi, réchauffer vos cœurs.

Il existe une multitude de recettes hivernales savoureuses et faciles à préparer, France Bleu vous propose de passer l’hiver avec ces plats indémodables, qui donnent du baume au cœur.

Comment manger ces plats tout en créant des moments inoubliables ?

France Bleu a décidé de vous livrer quelques conseils pour faire de ce moment accueillant, un moment festif.

Un jour : un plat. Un jour : une personne. Voici le principe ! Chacune des personnes souhaitant participer se voit attribuer une recette, que ce soit la croziflette ou bien la soupe au chou et doit la réaliser pour toute la tablée. Pour un côté un peu plus fun, vous pouvez noter les participants et élire le meilleur 😊

Vous pouvez aussi rythmer votre repas en jouant à un jeu, le devine tête. Sur un papier, chacun des convives note le nom d’un personnage connu. En posant des questions, vous devez les deviner.

Enfin, pour finir votre soirée gratin sur une bonne note, rien de tel qu’une bonne cession karaoké pour les plus fêtards, et pour les plus calmes, un bon film.

Bon appétit, et bonne soirée !