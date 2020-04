De la motivation pour cuisiner à la maison

Rester à la maison pendant longtemps peut avoir des répercussions sur la motivation de continuer à bien manger. La flemme s’installe et le risque est grand de ne plus faire de vrais repas et de manger n’importe quoi.

Se laisser aller n’a pas toujours de bon côté. Si vous êtes seul, vous pouvez vous laisser tenter par la facilité. Ouvrir le frigo à n’importe quelle heure et manger ce qui vous tombe sous la main, charcuterie, fromage et un peu de confiture pour le côté sucré.

En famille, vous pouvez aussi en avoir marre de cuisiner tous les jours pour tout le monde, souvent la même chose. La lassitude s’installe.

Heureusement, sur France Bleu, vous retrouvez des émissions cuisine pour renouveler vos recettes comme c’est le cas chaque matin entre 10h et 11h même le weekend en ce moment.

Pour vraiment passer à l’action, retrouver la motivation de cuisiner, vous pouvez le voir comme une façon de vous donner de nouveaux défis, comme un challenge. Par exemple Mieux manger pour sa santé, enlever les toxines du corps, ça peut être aussi s’alléger, ou alors vous êtes sensible à la cause animale et donc moins manger de viande.

Sur le site "vegan-pratique.fr" il y a plein de recettes et d’infos comme la soupe qui s’appelle « il y a plus rien dans le frigo » avec les restes de légumes cuits ou crus, des nouilles de riz, du lait de coco et des épices au choix : gingembre, curry, on peut y rajouter de l’ail et des herbes fraîches.

Et au niveau local, il existe le site "goha.co" pour cuisiner en direct avec des chefs cuisiniers du Béarn.

Vous participez ainsi à des ateliers de cuisines interactifs par visioconférences.

Un des prochains ateliers vous permettra de cuisiner une dorade flambée au Ricard avec du fenouil cru et cuit.

Francis Genevet du restaurant "Le poulet à trois pattes" à Pau et le chef cuisinier palois Etienne Rozès du site "Le cuisinier français", créateur du projet, co-animeront cet atelier samedi 25 Avril à 18h.

Sur le site "goha.co " vous avez déjà la liste des ingrédients de cette recette.

Autre proposition, la réalisation d’une tarte fine aux noisettes et légumes de saison. Préparez de beaux légumes de saison, asperges, chou fleur, carottes sur sablé savoureux aux noisettes vendredi 24 Avril à 18h.

Autre choix, un apéro confinement muffins, chorizo, palet pomme de terre, crème aux aromates.

Pour en savoir plus, aller sur le site "goha.co". En plus c’est pour la bonne cause : vous pouvez soutenir des chefs en cuisinant chez vous puisque, une participation de 5 euros à 35 euros vous est proposée. Les bénéfices sont intégralement reversés aux chefs du coin qui participent à ces ateliers et qui sont fermés en ce moment. Une belle opération de solidarité !