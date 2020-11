Déambulation en direct depuis le marché d'Auterive en Haute-Garonne

Pendant ce deuxième acte du confinement, France Bleu Occitanie est en direct, une fois par semaine, depuis un marché de la région, pour donner la parole aux producteurs et aux consommateurs. Reportage à Auterive.

Même pendant ce nouveau confinement, une cinquantaine de producteurs et de revendeurs sont présents chaque semaine.

C'est un joli marché, tout en longueur, au bord de la rivière Ariège, en face de l'Office de tourisme, et qui réunit plus d'une cinquantaine de producteurs et de revendeurs. Le marché d'Auterive, organisé tous les vendredis matins sur cette esplanade de la Madeleine, est un moment important pour cette commune de 10 000 habitants.

De petits producteurs du coin nous présentent leurs produits : Jérôme Leroy du Gaec Triolait basé à Campagne-sur-Arize en Ariège, et Marie-Laure Ansart de "la ferme de Marie" de Saint-Sulpice-sur-Lèze Copier

Jérôme Leroy et ses fromages. © Radio France - A.W.

Marie-Laure produit notamment du cochon et des volailles. En milieu de matinée, elle avait déjà presque tout vendu. © Radio France - A.W.

Sur ce marché, vous trouverez également des plats préparés, comme cette délicieuse spécialité turque préparée par Erwan Rivoallan, le borek.

Erwan nous présente sa recette et son parcours de jeune entrepreneur débrouillard : il a lui-même aménagé son foodtruck. Copier

La volonté de la mairie d'Auterive est de faire encore davantage de place pour les producteurs locaux, et ainsi aller vers encore plus de qualité des produits.

Jérôme Monségu, des Serres du Vernet, nous parle de ses salades et de ses légumes. Il nous suggère également quelques recettes ! Copier

Les produits de saison vous attendent sur le stand de Jérôme. © Radio France - A.W.

Tout le monde est masqué, les distances de sécurité largement respectées, mais le plaisir de faire le marché est toujours là, comme en témoignent Laurence et Manu, deux habitants du coin qui se connaissent depuis toujours et se retrouvent autour d'un café.

Laurence et Manu font le plein de provisions sans idée de recette derrière la tête : tout se fera au feeling. Copier