Déambulation gourmande en direct depuis le marché de Pibrac

Chaque semaine, France Bleu Occitanie est en direct depuis un marché de la région, pour donner la parole aux commerçants et aux clients, échanger avec les gourmands et mettre sous les projecteurs nos bons produits du terroir. Reportage à Pibrac, sur l'un des plus jolis marchés d'Occitanie.

Un marché, c'est à la fois un rendez-vous commerçant, un moment d'échange gourmand et convivial entre producteurs et consommateurs, et un lieu de valorisation du terroir gastronomique local. Dans nos villes et nos villages, c'est un événement généralement organisé en plein centre-ville, et le patrimoine architectural vient parfois ajouter une touche historique qui donne du cachet à un marché. A Pibrac, commune de l'agglomération toulousaine située entre Colomiers et Léguevin, le marché du mercredi matin est proposé dans un cadre idyllique, sur une allée éloignée du brouhaha de la circulation, encadrée par deux églises imposantes, et bordée d'arbres. Pour certains commerçants, qui pratiquent chaque semaine différents marchés, parfois depuis plusieurs décennies, celui de Pibrac est le plus beau de la région.

Didier Bachère, torréfacteur, tient un petit camion où se rencontrent les habitants de Pibrac et des alentours, pour une pause boisson chaude sur le marché. Un moment convivial bienvenu en ce moment. Copier

Le père de Didier a lancé son activité en 1993, à une époque où ce genre de stands n'existait pas vraiment sur les marchés de la région. Son fils lui a succédé en 2009. © Radio France - A.W.

Côté client, un marché, c'est un lieu pour faire ses courses, mais c'est aussi et surtout une sortie en plein air, le plaisir de rencontrer du monde, et d'échanger un peu de bonne humeur avec les commerçants. Ce que nous confirme Mireille, jeune retraitée, habituée du marché de Pibrac.

Revue des victuailles qui emplissent le panier de Mireille, et présentation par cette Pibracaise des stands à ne pas rater sur le marché. Copier

Mireille et son cabas bien rempli, avec, au fond, l’église Sainte-Marie-Madeleine. © Radio France - A.W.

C'est l'un des commerçants les plus populaires du marché. Et pas seulement parce qu'il offre des bouts de fromages à tous ses clients et aux enfants de l'école voisine, qui viennent parfaire leur éducation culinaire et alimenter leur gourmandise. Mais surtout parce qu'il propose une gamme sélectionnée avec soin, et où les produits locaux ont une belle part. Jeannot, de la fromagerie Jeannot, est un personnage.

Chez Jeannot, les clients viennent aussi chercher un moment de détente et de rire, auprès d'un artisan dont la bonne humeur est contagieuse. Copier

La fromagerie Jeannot, basée à Colomiers, compte 8 salariés. Outre Pibrac le mercredi, vous la retrouvez aux marchés de Colomiers les jeudis et samedis, à Lévignac le vendredi et Léguevin le dimanche. © Radio France - A.W.

Et pour terminer votre marché en douceur, quoi de mieux qu'une petite bière ? Olivier Gillet, de la brasserie la Kanette, implantée à Auradé dans le Gers, propose plusieurs types de bières différents. Copier

La brasserie Kanette est à retrouver sur internet.