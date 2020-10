Déclinaison de Saint jacques et cerfeuil tubéreux

LES INGREDIENTS :

- coquilles Saint Jacques

- cerfeuil tubéreux

- sel de Guérande

- poivre

LA RECETTE de saint Jacques cru :

On va faire un tartare de noix de saint Jacques, on ouvre les coquilles, on prend la noix et on va la taille en petits dés. On l'assaisonne avec un zeste de citron et quelques gouttes de jus de citron, un peu de sel de Guérande et de poivre. On y incorpore du cerfeuil tubéreux ciselé, les feuilles mais aussi les racines.

Ces racines du cerfeuil tubéreux, on va les travailler en purée pour l'ajouter juste à côté du tartare

LA RECETTE de saint Jacques cuites :

La saint Jacques on va la snacker dans une poêle très chaude, très rapidement, 1 mn de chaque côté pour que la noix soit encore un peu translucide. Un peu de sel de Guérande et de poivre. Et le cerfeuil tubéreux, on prend les racines, on les plonge dans la friture, rapidement et on en fait des chips à mettre dans l'assiette juste avec les saint Jacques snackées

Pierre Weller chef de la source des sens à Morsbronn les bains - yzabel chalaye

Les ustensiles fétiches du chef ce sont un ciseau à homard, qui a acheté en 1997 au Japon quand il avait accompagné Emile Jung pour représenter les étoiles d'Alsace. Et une sonnette en argent qu'il tient de ses parents, elle a plus de 50 ans et il s'en sert toujours pour signaler à la salle que les plats en cuisine sont prêts

