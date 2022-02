Découvrez comment cuisiner le tofu avec goût !

Ce produit venant de Chine se retrouve aujourd’hui partout dans nos supermarchés bio. Aussi appelé fromage de soja, le tofu est d’abord un aliment de substitution à la viande. Il est difficile de savoir comment le cuisiner pour lui donner du goût. Testez les recettes proposées par France Bleu pour agrandir votre catalogue de plats au tofu et lui donner du goût !

Recette de risotto d'orge et épeautre et tofu mariné à la bière par Sylvain Ruffenach, chef de la brasserie le Meteor à Strasbourg. Revisitez le risotto en le préparant à base d’orge, d’épeautre et de tofu mariné à la bière. Un mariage de goûts succulents !

Recette de croquettes de tofu aux légumes par Nathalie Helal, journaliste gastronomique chez France Bleu. Un plat équilibré et savoureux qui remplace parfaitement une viande dans une assiette.

Le tofu est-il bon pour la santé ?

Riche en fibres, le tofu a l'avantage d'avoir un apport élevé de protéines végétales, en plus d’être peu calorique.

Comment se cuisine le tofu ?

Ce plat traditionnel asiatique peut se présenter sous plusieurs formes : tofu soyeux, ferme, fumé ou lactofermenté. Selon la préparation, certains seront plus adéquats. Par exemple, dans un dessert ou une soupe miso, le tofu soyeux est recommandé, grâce à sa texture facile à travailler. Le tofu lactofermenté est plus acide et donne un goût intéressant à certaines sauces ou salades. Tandis que le tofu ferme est plutôt neutre, c’est pourquoi il est parfois fumé, ou vendu parfumé. Mais ce tofu peut aussi très bien être assaisonné ou mariné et sa texture reste un atout en cuisine.

Comment se cuit le tofu ?

Selon les envies et le plat, le tofu peut très bien être cuit ou juste snacké à la poêle. Mais il est aussi possible de manger le tofu cru, en soupe ou en salade.

VIDEO : Du tofu bio et artisanal chinois, produit en Touraine