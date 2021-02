Dégustez des chocolats en amoureux avec France Bleu Périgord pour la St Valentin

A l'occasion de la fête de amoureux ce dimanche 14 février, France Bleu Périgord, avec la complicité des artisans et maîtres chocolatiers de la Dordogne, vous offre des créations originales pour déclarer votre amour à votre chéri(e) du lundi 8 au dimanche 14 février 2021.

Dégustez en amoureux de belles créations originales réalisées par les chocolatiers de la Dordogne, à gagner sur France Bleu Périgord du 8 au 14 février à 7h20, en jouant du lundi au vendredi au "Plus ou Moins" et samedi et dimanche au "GPS".

Les créations des chocolatiers participants à cette belle opération gourmande :

Lundi 8 février

1 cœur en chocolat et 1 boite de cœurs en chocolat offert par la Chocolaterie Joseph à Périgueux, 13 rue des Chaînes

Frédéric Joseph, artisan chocolatier, créateur depuis 30 ans, a été sacré "meilleur des meilleurs" au salon du chocolat de Paris en octobre 2019. Il décroche cette récompense pour l'ensemble de sa production en compagnie de 50 autres chocolatiers du monde entier.

Mardi 9 février

1 ballotin de cœurs en chocolat offert par la Boulangerie pâtisserie Les Délices du Moulin au Bugue, 69 avenue de la libération

A noter que c’est Charly Brassier l’apprenti de Jean-Philippe Leduc, qui a permis à la boulangerie de remporter le premier concours de la Brioche des Rois le 6 janvier 2021.

Mercredi 10 février

1 cœur en chocolat et des douceurs sucrées offerts par la Pâtisserie Alain Faugérolas à Excideuil, 1 avenue Gambetta

En 2020 la pâtisserie a fêté ses 130 ans, Alain Faugerolas est l’arrière-petit-fils du fondateur de la pâtisserie créée en 1890.

Jeudi 11 février

1 création originale proposée par Lionel Guillory de L'Atelier des gourmandises maître chocolatier à Ste Alvère, 2 rue du Pas de la Mûle

Lionel commande ses fèves de cacao auprès de la maison Barry à Paris. Ce sont uniquement des fèves de Criollo en provenance de Tanzanie, d’Équateur, du Venezuela, de Cuba, du Mexique, de Sao Tomé ou de Saint-Domingue. » Le chocolatier transforme ces fèves en petites gourmandises de 26 parfums différents : bergamote, sarriette, piment d’Espelette, poivre, coriandre ou gingembre… Il confectionne des objets par moulage en chocolats blanc, au lait et noir.

Lionel Guillory donne des cours de chocolat et pâtisserie sur rendez-vous.

Vendredi 12 février

1 composition de 3 cœurs en chocolat avec en complément 1 boite de cœurs en chocolat offerts par la Chocolaterie François Granger à Périgueux, 19 rue de la république

François Granger, maître pâtissier chocolatier, est classé parmi les 100 meilleurs chocolatiers en 2020

L’amour en chocolat - Chocolaterie François Granger

Samedi 13 février

1 création originale de la Maison Laval à Sarlat, 12 rue Lachambeaudie

Passionnée, Sandie Laval recherche pour vous en permanence de nouvelles formes et saveurs pour le bonheur tant de vos papilles que de vos yeux.

Dimanche 14 février

1 montage en chocolat crée spécialement par la Maison Teillet à Château l'Evêque., dans le bourg

Jean-Jacques Teillet est maître chocolatier et organise régulièrement des salons dédiés au chocolat, sa passion !