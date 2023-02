Des bonnes soupes maison pour passer l’hiver au chaud

Vous sentez cette bonne odeur de soupe maison ? La soupe qui nous rappelle des souvenirs d’enfance. Personne ne peut y résister, surtout par ce temps frais. Soupe de carottes au curry, de courgettes au fromage, de potiron au lait de coco... Osez les mélanges improbables avec des associations sucrées-salées. La soupe a l’avantage de s’accommoder selon vos goûts et vos envies.

Préparez votre soupe et servez-la dans des bols, des verrines, des mini-cocottes… cela permet de changer les habitudes et d’apporter un peu de renouveau pendant vos repas. Si vous voulez en préparer à l’avance et la conserver, ce n’est pas un problème. La soupe se conserve jusqu’à quatre jours au réfrigérateur et se congèle jusqu’à trois mois.

France Bleu vous propose d’enfiler votre tablier pour préparer ces soupes qui vont sans aucun doute régaler toute la famille.

Ajouter du peps à vos soupes

Pour ajouter un peu de texture à vos soupes, France Bleu vous propose de les garnir. Le moyen d’apporter une touche moelleuse, croquante et délicate qui se mariera parfaitement avec votre repas. Vous pouvez disposer sur la table plusieurs coupelles remplies de :

Fromage frais ou râpé, gruyère, mozzarella

Croûtons, pain, blé concassé, vermicelles

Moules, crevettes cuites, coquilles Saint-Jacques

Morceaux de légumes secs : carottes, pommes de terre...

3 bonnes raisons de manger de la soupe maison

Elle est riche en vitamines et en minéraux : la soupe maison ne contient pas d’additif ni d’ingrédients qui pourrait être néfaste pour la santé. Tous vos légumes sont naturels, petit plus s’ils viennent tout droit de votre potager. Vitamine A et B, antioxydants... la soupe est bonne pour la santé !

Elle est économique et anti-gaspi : comme la soupe a un pouvoir rassasiant, elle se suffit souvent à elle-même. Pas besoin de prévoir un autre repas. Elle permet aussi d’utiliser les légumes qui attendent d’être mangés, et de consommer sa dose de légumes dans la journée.