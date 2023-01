Des crêpes et des cadeaux pour la Chandeleur

En direct de la crêperie Chez Loïc et Compagnie à Iffendic (35)

France Bleu Armorique s'installe à Iffendic jeudi 2 février 2023.

Pour Côté Saveur Véronique Brettes vous donne rendez-vous Chez Loïc et Compagnie à Iffendic. elle sera accueillie par Loïc Berthelot et son équipe derrière les billig.

Durant une heure, ils recevront des producteurs locaux et prépareront des crêpes.

Inscrivez-vous jeudi 2 février à partir de 10h50 en appelant le 02 99 67 35 35.