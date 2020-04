Des crêpes fourrées pour des Tapas maison…Hum !

Vive les tapas ! Nouvelle cuisine ? Et non des Tapas (mot du jour) depuis le Moyen Âge. Ce matin mes tapas sont préparés à base de crêpes (au blé noir) fourrées ..

Crêpes fourrées pour Tapas maison

A l’origine les tapas n’étaient qu’une présentation en miniature des menus ! Alors pour rejoindre les traditions, pourquoi ne pas préparer vos tapas à partir des ingrédients de votre menu (ce qui soit dit entre nous demande moins de travail !).

Lors de la cuisson, le brocoli doit impérativement rester bien vert et donc ne pas être trop cuit !

Par personne :

Pour la pâte :

3 c à s de farine de blé noir

1 œuf

12 cl de lait (T° ambiante)

Sel et poivre

De la matière grasse pour la cuisson

Préparations pour fourrer :

Pour respecter les traditions voir plus haut * sinon voici mes propositions du jour :

2 c à s de crème de brocoli

2 c à s de fromage frais (genre faisselle) + 1 c à c

2 c à s de saumon fumé

La pâte. Dans un saladier déposer la farine, saler, poivrer et mélanger. Incorporer l’œuf et mélanger. Incorporer petit à petit le lait jusqu’à obtenir une pâte lisse assez liquide. Réserver au moins 10 min à T° ambiante.

Les préparations. Crème de brocoli. Détacher les bouquets, éplucher le tronc et détailler tout en petits morceaux. Placer dans une casserole avec de l’eau à mi-hauteur, saler, poivrer et cuire 10 à 12 min ou moins selon son volume. Puis le mixer en plusieurs fois. En prélever 2 c à s et dans un bol, les amalgamer avec 1 c à c de fromage frais. Réserver.

Fromage frais, le saler et le poivrer et bien mélanger à la fourchette. Il doit être ferme et homogène. Au besoin ajouter un peu d’eau. Réserver.

Saumon fumé. Le ciseler finement. Réserver.

Dans une poêle (ou crêpière) chauffer de la matière grasse et déposer des petits paquets de pâte (si possible de forme ronde), cuire la première face, puis retourner et cuire la seconde. Laisser refroidir avant de garnir les petites crêpes avec les préparations.