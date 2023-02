Des donuts fait maison chez Wave'in Donuts à Vieux Boucau.

Mégane et Nicolas Bottacin se sont rencontré à Besançon, elle est alsacienne, il est lyonnais et ils sont aujourd'hui installés à Soustons ! Lors d'un premier voyage aux Etats Unis, ils découvrent les Donuts (c'est un peu le croissant américain), mais il est très difficile d'y trouver des donuts fait maison. Ils décident alors d'ouvrir une boutique décorée par Nicolas qui est artiste peintre, à Seignosse, où Mégane propose une sélection de donuts fait maison. Après une année, ils décident de quitter Seignosse pour s'installer à Vieux Boucau, dans une nouvelle boutique qui sert également de galerie d'art pour Nicolas.

Les merveilleux donuts de Wave'in Donuts à Vieux Boucau. © Radio France - Wave'in Donuts

Pour les saveurs, Mégane réalise ses donuts sur la base de ce qu'ils aiment tous les trois (le petit garçon de Mégane et Nicolas a aussi son mot à dire !), mais elle est aussi influencée par leurs voyages : Donuts au palets breton, aux spéculos, au beurre de cacahuète, aux céréales Lion, aux Ferrero Rocher, aux Kinder Bueno et d'autres encore ! Wave'in Donuts se situe 27 grand rue à Vieux Boucau et propose également des cookies, des brownies, milkshakes, Bubble tea et même des hot dogs !

Les donuts de Wave'in Donuts à Vieux Boucau. © Radio France - Wave'in Donuts

La boutique Wave'in Donuts sert de galerie d'art pour les peintures de Nicolas qui expose en ce moment à la médiathèque de Soustons. Allez vous régaler 27 grand rue à Vieux Boucau.