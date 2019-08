Des étudiants chinois découvrent la gastronomie française à Orléans

Dix-huit étudiants Chinois ont eu l’occasion d’apprendre à cuisiner des plats français cet été à Orléans. Ils viennent de passer un mois au centre de formation des apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret, dans le cadre d'un partenariat entre Orléans et Yangzhou.

Orléans, France

Dix-huit étudiants chinois viennent de passer un mois à Orléans dans le cadre d'un partenariat entre le CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret, le CFA Orléans Métropole et l’école de commerce et de tourisme de Yangzhou. L’objectif de cette coopération est de donner lieu à un échange scolaire entre les étudiants des deux pays et à une formation à l'école de la "bistronomie".

Ces jeunes chinois âgés de 16 à 20 ans ont pu découvrir la manière dont l'enseignement de la cuisine se déroule en France, notamment pour les apprentis. Ils ont découvert plusieurs entreprises du secteur de la gastronomie. "Une occasion pour eux de faire le tourisme Val de Loire, de visiter le marché de Rungis (...)" explique Frédéric Briday, directeur du CFA Orléans Métropole.

Nous travaillons avec les acteurs locaux

Un apprentissage complet de la bistronomie française

Cette formation bistronomique permet aux étudiants d'être polyvalents. Ainsi, ils sont formés aux achats et à la connaissance des produits, à la sommellerie, aux services avec une exigence de dressage des assiettes. "Nous travaillons avec les acteurs locaux : le café Jeanne d'Arc par exemple, sur les gammes de thé", souligne Jérôme Kohn, directeur du CFA de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Loiret.

Hao en cuisine avec ses collègues au CFA d'Orléans © Radio France - Ousmane Yansané

"Ils ont la _soif d'apprendre la gastronomie française_. Et quand ils rentrent en Chine, ils sont embauchés par des maisons internationales avec une vision globale du savoir-faire français", renchérit Jérôme Kohn. Plus qu'une formation, c'est une relation humaine qui se crée entre les étudiants et les professeurs de cuisine. "Je m'entends bien avec les enseignants du service à la salle", témoigne Hao, étudiant de 20 ans.

Une relation bilatérale qui marche

En 2018 déjà, dix-huit étudiants Chinois avaient eu l'opportunité d'apprendre à cuisiner des plats français au CFA d'Orléans grâce à cet échange. L'établissement accueillera au mois d'avril ou mai 2020 un autre groupe d'étudiants de Yanghzou. Après, ce sera le tour des apprentis de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Loiret de partir à la rencontre des professionnels chinois.

Reportage de Ousmane Yansané.