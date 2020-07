Des légumes de saison dans votre assiette

Profitez des légumes d'été, tomates, courgettes, poivrons, aubergines. Des plats faciles à réaliser, beaux dans l'assiette et bons pour la santé. Offrez vous tout l'été du soleil grâce aux conseils d'une diététicienne.

Délicieux les légumes de saison, qu'ils viennent du marché ou de votre jardin vous avez de quoi vous régaler facile.

Dans la vie en Bleu ce mercredi 15 Juillet sur France Bleu Loire Océan vous avez croqué et cuisiné les fruits et les légumes de saison. Cathy Kerzerho recevait Margaux Letort, diététicienne et blogueuse culinaire.

Il faut privilégier les légumes de saison.

Les légumes selon vos envies © Getty

La chose primordiale c'est se faire plaisir, c'est le principe même de la diététique.

Ratatouille d'été © Getty

Des légumes du soleil à cuisiner en ratatouille et autres tians avec les recettes mises en ligne par la diététicienne Margaux Letort sur son blog : https://recettes100faim.fr/

