Des « pains » égyptiens au maïs (recette sans gluten).

Cette recette s’appelle pain pourtant, elle n’a rien d’un pain ! Pour cause, préparée avec de la farine (mot du jour) de maïs, céréale qui ne contient pas de gluten et qui n’est donc pas panifiable !

Pain égyptien au maïs (recette sans gluten)

*Ne pas confondre farine avec amidon ou fécule de maïs d’une célèbre marque. L’une et l’autre n’ont pas les mêmes fonctions, ne sonnent pas les mêmes résultats. La farine est issue de la meunerie ou de la minoterie, les grains souvent de céréales sont broyés jusqu’à obtenir une poudre qui selon sa propension à laisser plus ou moins de cendres après sa réhydratation donnera des types différents de farine (T 45, 55, etc.). La farine de maïs ne répond pas à ces critères.

Le fénugrec est une légumineuse, en plus d’apporter un parfum de réglisse anisés, elle amène un liant. Pour cette recette ce liant peut être remplacé par 1 c à s de d’amidon de maïs + 1 c à c de cumin ou d’anis moulus.

Le yaourt bulgare ou le petit lait sont indispensables car ils permettent la fermentation de la pâte

Par personne :

1 louche de farine de maïs*

1 c à s de fenugrec réduit en poudre ou 1 c à s d’amidon de Maïs + 1 c à c de graines de cumin ou d’anis moulues

½ yaourt bulgare ou 6 cl de petit lait

La veille. Mélanger ensemble tous les ingrédients et laisser au frais mais pas au froid. Jusqu’au lendemain.

Le lendemain, la pâte doit avoir la texture d’une pâte à pain. L’étaler au rouleau à pâtisserie le moins épais possible et donner la forme d’un rond à l’aide d’un emporte-pièce. La cuisson est importante, pour ceux qui ont un moule à gaufres, faire cuire ces « pains » dans le moule sinon chauffer à blanc une poêle, verser une louche de pâte (ou moins ou plus selon la taille de la poêle) et cuire jusqu’à ce que le pain se détache. Cuire l’autre face.

À demain pour suivre la belle aventure du maïs en cuisine !

Belle cuisine à tous, Régine