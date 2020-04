Des paniers 100% Marseille pour mieux vivre le confinement

Aider les artisans à maintenir le lien avec les consommateurs et s'inscrire dans une démarche de consommation locale, responsable et solidaire en redistribuant l'intégralité des bénéfices aux artisans, telles sont les missions de MARS Marseille ARtisans Solidaires.

Un "pâques-nier" contenant du chocolat 100% made in Marseille pour nous aider à mieux vivre le confinement

Il s'appellent Amélie Coulombe et Julien Lions. Elle, passe cette année un CAP chocolatier, lui est le fondateur d'Ulysse Gastronomie et des Miels des 7 familles. Ensemble, ces 2 entrepreneurs et amis marseillais viennent de lancer - bénévolement - ce mercredi 1er avril une chaîne de solidarité pour soutenir les artisans locaux durant cette période de confinement : MARS - Marseille ARtisans Solidaires.

Face à la crise sanitaire que nous traversons, beaucoup d’artisans ont été contraints de fermer leurs boutiques pour préserver la santé de leur clientèle et font face à des difficultés économiques majeures. C’est le cas notamment des chocolatiers qui vont devoir supporter le manque à gagner du temps fort de Pâques. Quant aux consommateurs, ils veulent réduire au strict minimum leurs déplacements, tout en continuant à se faire plaisir à la maison avec de bons produits.

De nombreux artisans de Marseille ont rejoint l'aventure

Parmi les artisans marseillais à avoir répondu à l'appel : La Baleine à Cabosse, Le temps d'un chocolat, la conserverie Compagnie des Bocaux, la pâtisserie Au Contraire, Café Corto et la brulerie Möka.

Pour Pâques, c'est un panier chocolaté 100% made in Marseille qui est proposé aux consommateurs avec tablette de chocolat noir, oeufs remplis de fritures, ou encore sachet d'amandes et noisettes enrobées.

Une démarche anti-gaspi, locavore et solidaire

Tous les 10 paniers commandés, c'est un panier qui est offert au personnel hospitalier. Les livraisons se font à domicile, dans des conditions d’hygiène optimales, le lundi et le vendredi dans tous les arrondissements de Marseille.

Commandes sur https://mars-solidaire.fr/