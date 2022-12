Des petits biscuits de noël côté saveurs d'hiver

Dans ce nouvel épisode nous allons apprendre à confectionner des petits gâteaux au beurre façon butterbredele, vous savez ces biscuits de Noël traditionnels Alsaciens et ensuite nous enchainerons sur des sablés salés.

Notre chef du jour à retrouver sur facebook .

Régis Mazabraud et Fabrice Prunier © Radio France

Petits Gâteaux au beurre

250g de farine

5g de levure chimique

125g de beurre doux tempéré

125g de sucre

3 jaunes d’œufs + 1oeuf pour la dorure

1 sachet sucre vanillé

1 pincée de sel

Mélangez le beurre, les sucres, le sel et les jaunes d’œufs, la farine et la levure tamisées.

Pétrissez jusqu'à obtention d’une pâte sablée.

Formez une boule et enveloppez-la dans un film alimentaire. Laissez reposer au frigo au moins deux heures.

Préchauffez le four à 180°C.

Abaissez la pâte à 4mm d’épaisseur et découpez-la à l’aide d’emporte-pièce de Noël.

Disposez les gâteaux sur une feuille de papier sulfurisé, badigeonnez-les aux pinceaux avec de la dorure. Laissez les sécher et badigeonnez-les une seconde fois.

Passez-les au four à 180°C pendant 10 à 15 minutes.

Biscuits sortis du four © Radio France

Sablé salé

50g de Parmesan

200g de beurre doux froid coupé en morceaux

370g de farine de blé

1 œuf

4g de sel

1 1⁄2 cuillère à café d’épice au choix (fenouil, romarin, thym, laurier, basilic, origan, etc...)

4g de levure chimique

Mélangez le beurre, le parmesan, la farine , l’œuf, le sel et les épices.

Pétrissez jusqu'à obtention d’une pâte sablée.

Formez une boule et enveloppez-la dans un film alimentaire. Laissez reposer au frigo au moins une heure.

Préchauffez le four à 180°C.

Abaissez la pâte à 3mm d’épaisseur et découpez-la en lamelle de deux centimètres de large et de 7-8 cm de long.

Disposez-les sur une feuille de papier sulfurisé et saupoudrez-les selon votre goût d’herbes, de graine de sésame, de cumin... Voir de fromage.

Passez-les au four à 180°C pendant 13 à 15 minutes. Laissez bien refroidir.