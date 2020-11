Des pièces montées en fromage à Toulouse avec Emilie

Sur le marché Victor Hugo de Toulouse, une fromagère régale les clients confinés. Reportage auprès de Emilie Cavaro. Et recettes à la maison avec un animateur et une auditrice dans La Vie en Bleu sur France Bleu Occitanie entre 10h et 11h00.

Contre tout attente, j'ai davantage de commandes qu'avant le confinement. La star des fromages c'est la raclette en ce moment. Emilie.

Dans la Vie en Bleu, on a déjà parlé "fromages" avec Mam's cook il y a quelques jours. Mais nous voici à présent au coeur de Toulouse sur le marché Victor Hugo avec Emilie Cavaro.

Reportage Copier

Ce n'est qu’en 1827, après la démolition des remparts entourant le cœur de Toulouse depuis le Moyen Âge, que la place où se tient aujourd'hui le marché Victor Hugo est construite. Elle prend lieu en 1827 sous le nom de place du Marché-au-Bois et accueille dès sa création un marché au bois, fourrage puis brocante. La place du Marché-au-Bois sera renommée place Victor Hugo en 1886 à l'occasion d'un couronnement du poète par les Jeux Floraux. En 1892, le nouveau marché Victor Hugo est inauguré. Sous ses halles métalliques se pressent alors 283 commerces.

Franck Langlois et Caroline

Confinés, les recettes avec vous

Dans sa cuisine, l'animateur du week-end Franck Langlois vous concocte un pain fait maison.

At home Copier

Et une auditrice de Launaguet (31), Caroline nous a proposé une recette gourmande de gâteau à la pâte à tartiner. Prévoyez pour cette recette : 6 cuillères de pâte à tartiner, 1 sachet de levure, 150 g de farine, 150 g de beurre fondu, 1 yaourt, 3 œufs, 150 g de sucre.

Hummmmm Copier

Bonne nouvelle gourmande en Haute-Garonne. Une brasserie située à Pechbonnieu (31) va ouvrir début 2021 quand ce sera possible. Pour l'occasion, elle organise un concours qui permet de gagner une bière par semaine à vie. Les céréales utilisées viennent du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Après un passage à Gragnague, les Frenchs Brasseurs s'installent donc à proximité de Toulouse. On salue Arnaud, Romain, Yohann et Michel qui organisent ce concours sur les réseaux sociaux. Une campagne de financement participatif est en cours jusqu’au 10 décembre 2020.