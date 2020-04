Des plats à emporter chez des restaurateurs béarnais

Vous de votre côté, depuis 5 semaines, vous en avez fait des plats nouveaux, suivi les conseils des chefs sur France Bleu entre 10h et 11h. Vous vous êtes baladés sur les réseaux sociaux pour découvrir de nouvelles façons de cuisiner. Vous avez fait le plein de vidéos de recettes à reproduire chez vous. 5 semaines ça fait beaucoup. En plus, si vous n’êtes pas relayés à la maison pour faire à manger. Ça doit devenir lourd. Vous rêvez d’aller au restaurant, mettre les pieds sous la table et déguster de bons petits plats faits avec beaucoup de professionnalisme.

Heureusement vous avez l’alternative d’acheter des plats à emporter, faits avec amour et beaucoup de passion par des chefs cuisiniers.

On va commencer par le restaurant « Les Pipelette » à Pau. J’ai eu au téléphone Laetitia Sarthou qui propose une cuisine inventive, instinctive, avec les produits locaux.

Elle va tous les jours soit aux Halles de Pau ou au marché bio de Billère pour faire ses achats. Elle recommande une liste impressionnante de producteurs d’ici qui la fournissent.

Ça va de la viande aux légumes et fruits, en passant par les fleurs et herbes, le poisson de la criée de Saint Jean, le piment fumé béarnais, les pleurotes de Lucq de Béarn, les chocolats de Monsieur Txokola à Bayonne.

Actuellement, elle est ouverte du mercredi midi au samedi pour vos plats à emporter. Vous commandez la veille pour le lendemain. Pour en savoir plus restaurant « Les Pipelettes » au 05 59 98 88 06.

Deuxième adresse, « Le comptoir des sens » à Laroin avec son chef Jérémie Hernandez. Il vous propose des menus du jour à 12 euros, des burgers maison et tapas à emporter. Par exemple, pour le menu du jour à emporter pour 12 euros, vous avez en entrée un pressé de bœuf, gelée de cornichons aux aromates, en plat principal : le poisson du jour, pommes de terre grenaille et courgettes, en dessert, crème chocolat, biscuit mousseline, clémentines. Tout ça pour 12 euros. Le site internet c’est www.comptoirdessens.business.site

Enfin à partir de lundi 4 Mai rendez-vous au restaurant de la tour à Lembeye. Le chef Stéphan Cauchoix crée le concept la tour s’emporte. Des repas à emporter uniquement le midi du lundi au samedi de 10h30 à 13h. Il faudra commander la veille pour les plats chauds. A 12 euros le plat, vous pourrez déguster joue de porc sauce aigre douce, ou joue de bœuf à la madiranaise avec gratin, confit de canard du Gers de la ferme Descoubet à Saint Mont, avec miel et épices plus le fameux gratin. Il y a aussi des entrées et desserts, et d’autres plats que je vous laisse découvrir au 05 59 68 97 15.

Faites-vous plaisir !