Des recettes automnales aux champignons

Même si tous les champignons ne sont pas comestibles, ceux qui le sont, sont vraiment délicieux ! Suivant la variété, ce légume est plus ou moins parfumé, mais il a toujours un goût délicat et boisé. Beaucoup se demandent s’il faut le passer sous l’eau avant de le cuisiner ou non. France Bleu répond à cette question et vous propose, pour bien commencer l’automne, trois recettes gourmandes à base de champignons !

Recette de tarte aux champignons par Colette Burgaentzlen, fermière en Alsace. Un classique qui fait plaisir aux papilles et embaume la cuisine !

Recette d’œufs Chimay par Nadia Hulot, cheffe pâtissière à Nancy. Un œuf mimosa revisité aux champignons et à la Chimay, une béchamel au gruyère. Un délice...

Recette de risotto de pâtes aux pleurotes par Gérard Dehaye, chef à domicile à Strasbourg. Le plat parfait pour finir la journée sur une touche crémeuse et savoureuse.

Comment bien préparer les champignons ?

Il existe beaucoup de variétés de champignons, mais les plus consommés en France sont ceux de Paris ! Pourtant, tout le monde ne sait pas exactement comment les préparer... Les champignons sont des éponges, si vous les laissez longtemps dans l’eau, ils vont perdre leur goût. C’est pourquoi il faut les rincer rapidement à l’eau clair, après avoir coupé leur pied. Si les champignons ne sont pas trop terreux, vous pouvez simplement les frotter avec un torchon humide. Ensuite, si vous voulez les manger cru, il est préférable de peler le légume. Mais si vous voulez les poêler ou même les faire au four, cela dépendra de vos préférences.

Quels sont les bienfaits des champignons ?

Maintenant que vous savez comment préparer les champignons, vous allez pouvoir en mettre dans tous vos plats ! Riches en vitamines B et D, et même en phosphore, ces légumes nous donnent une santé d’enfer. De plus, composés à 80% voir plus d’eau, et peu calorique, ils sont même un aliment minceur. Et enfin, les champignons sont faibles en sodium et un réhausseur de goût naturel, l’aliment parfait pour faire des plats savoureux.

