Des recettes de petits pois qui vont mettre l’été dans vos assiettes !

Légume phare du mois de juin, le petit pois vient rafraichir nos plats avec des recettes toujours plus surprenantes ! Riche en protéines végétales, il se déguste cru ou al dente et ajoute un goût d’été à chacune de nos recettes.

La récolte des petits pois a lieu entre mai et août selon les variétés.

Vous l’avez dégusté en conserve, parfois accompagné de carotte, mais maintenant le petit pois est un produit de saison et il se consomme frais ! Ce légume rond, qui a toujours représenté un aliment de base dans notre nutrition, peut aussi bien être cuisiné froid et crû en salade, que chaud et cuit à la française (avec laitue, petits oignons et lardons). Un pois qu’il suffit d’extraire de sa cosse pour qu’il devienne une perle tendre au goût subtilement sucré. Attention à ne pas gaspiller, les cosses peuvent être cuisinées en velouté ou en soupe !

Les grains se récoltent lorsqu'ils sont verts et qu’il ont atteint leur taille de consommation. © Getty - Westend61

Le légume roi de la belle saison

Avant d’empêcher les princesses de dormir, le petit pois était la gourmandise préférée du roi Louis XIV. Friand de ces légumineuses que l’on récolte qu’au printemps, le Roi-Soleil les a faites venir d’Italie et les consommaient comme du caviar. Riche en protéines végétales, le petit pois est une légumineuse star chez les végétariens et les végans car il en apporte 5,8 g aux 100 g. C’est donc le légume qui peut être au centre de tous types de plats, et même de quelques desserts…

Le petit pois est un aliment complet : riche en fibres, rassasiant et antioxydant. © Getty - pinstock

Notre sélection de recettes fraîcheurs certifiées France Bleu

Ce légume ne sert pas seulement d’accompagnement ! Le petit pois est l’ingrédient principal des recettes proposées par les auditeurs et Audrey Stippich, cheffe du Clos des Délices à Ottrott en Alsace. Entre le houmous de petit pois, le tartare de petit pois et la salade de petits pois, ce dernier domine les assiettes et ce n’est pas pour nous déplaire !

Jean-Louis Dugat, jeune chef du restaurant Clos Saint-Eloi à Thiers dans le Puy-de-Dôme, révèle sa recette de velouté glacé de petit pois et basilic. Consacré “Jeune Talent 2018” par le Guide Gault&Millau, ce chef Thiernois se met au vert et nous propose un plat rafraichissant avec le petit pois en première loge !

Chef du Pavillon CG à Reims, Christophe Gilot-Maurel nous fait découvrir des recettes toujours plus fraîches et économiques autour des petits pois. Se mariant avec tout, il profite que ce légume soit de saison pour en faire un sorbet, tandis que des auditeurs en font une gelée. Mais, ne jetez pas la cosse de vos petits pois, elle est comestible et le chef a une recette pour vous !

