Des recettes gourmandes pour Mardi gras

Après s’être régalé avec les crêpes il y a quelques semaines pour la chandeleur, il est de nouveau temps de les mettre sur la table. Mais cette fois-ci, aux côtés de beignets et de gaufres pour fêter Mardi gras comme il se doit !

On célèbre Mardi gras le mardi précédant le mercredi des Cendres, qui marque le début du carême, une période de jeûne et d’abstinence pour les chrétiens. C’est pour cette raison que les plats sucrés et/ou assez riches sont à l’honneur. Histoire de se faire plaisir avant la privation.

Cette journée donne lieu à des festivités comme le carnaval et chaque ville a ses traditions. A Nice, c’est un défilé de chars colorés et fleuris, des jetées de harengs sur la foule à Dunkerque, ou encore des cavalcades satiriques et humoristiques à Granville. Mardi gras, c’est donc surtout une occasion de se rassembler entre amis ou en famille pour célébrer la vie, la musique et la nourriture.

Il est donc temps de jouer les grands gourmands et de se régaler avec nos recettes sélectionnées pour l’occasion.

Organiser Mardi gras pour un moment de convivialité sans faille

Pour faire de Mardi gras un moment joyeux entre amis ou en famille, il est important de le préparer en amont. Bloquez une matinée pour préparer crêpes, beignets et gaufres, pour que tout le monde puisse se régaler au moment venu ! Après, vous pouvez aussi préparer toutes ces bonnes choses avec vos invités, pour partager un moment de plus auprès d’eux. Une fois que tout est prêt, il faut penser aux accompagnements et aux goûts de chacun.

Nos idées d’accompagnements pour un maximum de gourmandise

Pour les crêpes, mettre sur votre table :

De la pâte à tartiner au chocolat, à la noisette, au caramel au beurre salé...

De la confiture : fraise, framboise, mûre, abricot... que vous aurez peut-être vous-même faite ! Ou de la gelée

Du miel

Du sucre normal et du sucre glace

Du sirop d’érable, de coquelicot ou de romarin

Pour les gaufres :

Comme pour les crêpes, les basiques sont indispensables : pâtes à tartiner, confitures, gelées, sucre...

Des fruits, frais ou caramélisés : pommes et bananes se marieront parfaitement avec vos gaufres

Des boules de glace : vanille, fraise, citron... c’est selon vos goûts

Des bonbons à caler dans les “trous” des gaufres pour retourner en enfance

Des petits bouts de divers chocolats

Cerise sur le gâteau, la gourmandise absolue : de la chantilly !

Pour les beignets :

Du sucre glace

Du chocolat fondu pour les tremper dedans

Des fruits caramélisés comme de l’ananas

Vous pouvez aussi préparer des chocolats chauds pour accompagner les beignets

Pour être totalement dans le thème de Mardi gras, vous pouvez aussi organiser un goûter déguisé. Chacun enfile son plus beau costume et prépare son meilleur maquillage : il n’y a pas de thème, alors place à l’imagination : tout est permis tant que c’est coloré est festif !