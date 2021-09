Des recettes nouvelles pour cuisiner la pomme

Bien que ce soit le fruit défendu par excellence, on a l’habitude de cuisiner la pomme en tarte, en crumble ou en compote. Mais il est aussi possible de trouver des recettes plus inventives autour de ce fruit si apprécié des français.

La pomme est délicieuse et pleine de bons nutriments. Ce sont les raisons pour lesquelles elle est le fruit le plus consommé des français. Certaines recettes à base de ce fruit à croquer méritent d’être tentées... France Bleu vous propose une sélection de recettes audacieuses à base de pommes pour se régaler.

Recette de pain perdu aux pommes et au sirop d’orange par Pépée Le Mat chroniqueuse culinaire à France Bleu Nord. Un dessert gourmand qui permet de ne pas gaspiller son pain de la semaine dernière, de quoi plaire aux parents comme aux enfants !

Recette de porc confit aux pommes par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire à France Bleu Limousin. Une recette séduisante et simple à préparer qui peut se transformer en recette de fête si l'occasion s'y prête.

Recette de pommes meringuées par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse culinaire à France Bleu Limousin, accompagnée de Pascal et Pomme La planche, chefs du restaurant La Table de Chamborand en Creuse. Un dessert singulier et gourmet.

Recette de beignets de pommes par Leila Martin, cheffe et blogueuse alsacienne. Un dessert qui va vous faire voyager en alsace et peut même vous rappeler des souvenirs d'enfance...

Quelle pomme pour quelle tarte ?

Il existe des pommes à la texture et au goût différent, mais chaque variété à son utilité ! Si vous voulez faire une tarte ou un gâteau aux pommes, il est préférable d’utiliser la variété Ariane, Golden, Pink Lady, Reine des reinettes ou Braeburn. Si vous avez envie d’une compote, alors vous aurez besoin de pommes fondantes telles que la Belle de Boskoop, la Belchard, la Chanteclerc et la Cabusse. Et enfin si vous voulez simplement les manger crues, cela dépendra de vos préférences ! Pour une pomme plutôt acidulée, il faudra se tourner vers la Granny, tandis que si vous la préférez sucrée et croquante, vous pourrez croquer dans la Gala ou la Pink Lady.

Quels sont les bienfaits de la pomme ?

Comme le dit le dicton “Une pomme par jour éloigne le médecin”. La pomme est un fruit riche en fibres qui stimule le système immunitaire. Riche en pectine, ce fruit est capable de réduire les taux de mauvais cholestérol en empêchant les graisses de s’agglutiner dans les artères. C’est aussi une source de phosphore, c’est pourquoi il est recommandé d’en manger avant la nuit, elle favorise la détente.

VIDEO : La pomme Belle de Boskoop, la reine de la tarte et des gâteaux