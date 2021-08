Des recettes originales pour cuisiner la blette

Certains diront blette tandis que d’autres parleront de bette ou de poirée. Dans tous les cas, on parle de ce légume aux feuilles vertes et aux larges côtes blanches ! Appréciée pour sa saveur douce et sa texture fondante, la blette est une plante issue du bassin méditerranéen. Elle est de la même famille que la betterave, et cousine des épinards. Pas étonnant que ses feuilles aient un goût sucré, similaire à celui de ses proches.

Comment manger la blette ?

Crue ou cuite, tout se mange dans la blette ! Ses feuilles sont riches en fibres, tandis que ses côtes, dites aussi cardes, apporteront surtout des minéraux. De plusieurs couleurs, allant du blanc au rouge en passant par l’orange, les côtes apportent aussi des nuances à vos plats.

Comment cuire la blette ?

La blette peut se cuisiner à la poêle, au four ou à la vapeur. Comme c’est un légume plutôt filandreux, il peut être difficile de cuisiner la blette autrement qu’en gratin ou en soupe. Pourtant, il existe de multiples recettes originales et décalées pour cuisiner la blette ! Sortez de vos sentiers battus en testant les recettes des chefs de vos régions sélectionnées par France Bleu.

Trois recettes originales à la blette

En voilà une recette qui sort de l’ordinaire ! Le chef Dordognais Thibaud Vanel suggère de cuisiner la blette en dessert. Un légume qui trouve sa place entre les poires et la poudre d’amande pour réaliser une belle tourte. Une recette qui va plaire même aux plus jeunes.

Régine Rossi-Lagorce propose une recette originale de crêpe originaire de Limoges. Chroniqueuse culinaire sur FB Limousin, elle aime cuisiner la blette en crépia, un plat nourrissant et rapide à faire. Un délice à tester dans votre cuisine !

André, auditeur de France Bleu Sud Lorraine partage sa recette de blette à la cancoillotte. En invitant la Franche-Comté dans son plat, il donne faim au chef Nicolas Matthiot, du restaurant La Primatiale à Nancy. Découvrez la recette et les astuces du chef pour cuisiner ce légume sans gâchis.

Blettes ou bettes ou côtes de blettes de multiples couleurs © Radio France - Véronique Houdan

VIDEO : Les blettes de couleur, de l'optimisme dans votre assiette