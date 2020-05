Des sels aromatisés à l’ail ou au citron ou aux herbes aromatiques…faciles à faire !

D’aromatiser les sels est un excellent moyen de conserver les parfums des aromates car ne l’oublions pas le sel est un parfait conservateur et « exaltateur » de gout et en plus il sale !

Sel aromatisé à l’ail ou citron ou herbes aromatiques

Un sel aromatisé à l’ail pour les pâtes, le fromage frais, les viandes, les poissons, etc. Un sel aromatisé au citron pour les légumes, les poissons, les salades, etc. Un sel aromatisé aux herbes aromatiques pour tout !

Le sel aromatisé se conserve dans un bocal en verre hermétique. Il est possible qu’il fasse des blocs, il suffira alors de les « démolir » à l’aide d’une fourchette.

Ingrédients :

Pour le sel à l’ail :

500 g de gros sel

1 tête d’ail épluchée et hachée finement (au mixer)

Pour le sel au citron :

500 g de gros sel

Les zestes de 3 citrons non traités hachés (au mixer)

Pour le sel aux herbes :

500 g de gros sel

250 g d’herbes fraîches finement ciselées

Sel à l’ail. Préchauffer le four 10 min Th 8 (240°). Répartir l’ail dans un plat allant au four. Enfourner, laisser la porte du four légèrement entrouverte, laisser sécher l’ail 8 min. Le sortir du four, le laisser refroidir puis le mélanger au sel. Placer dans un bocal en verre sans le fermer toute une journée puis placer le tout dans un bol mixer et moudre le tout. Verser alors dans un bocal en verre et fermer hermétiquement.

Sels au citron ou aux herbes aromatiques. Procéder comme pour l’ail.