Devenez membre du jury de la deuxième épreuve des Trophées Culinaires, le 26 avril 2023 à Dax

Après la 1ʳᵉ épreuve, le 11 janvier, des "Trophées Culinaires" qui est un concours organisé par le Rotary Club de Dax mettant en valeur la formation professionnelle engagée pour la défense de la culture gastronomique locale, le CFA de Dax accueille le 26 avril 2023 la deuxième et dernière épreuve de ce concours dont vous pouvez être l'un des membres du jury. Chaque équipe, composée d'un chef de partie, d'un serveur et d'un commis, représente les établissements d'enseignement professionnel des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et relève le défi culinaire proposé par des chefs réputés.

Après avoir cuisiné le tendron de veau et la crêpe Suzette en janvier, les équipes devront plancher autour de trois produits locaux choisis par Jean Coussau, le chef emblématique du Relais de la Poste à Magescq . Nos jeunes cuisiniers devront laisser parler leur créativité autour de l'asperge des Landes, le tourteau de Capbreton et la cacahuète de Soustons.

En compagnie des autres membres du jury, vous noterez les candidats sur leur capacité à sublimer les produits de saison, à réaliser un plat original et à respecter la tradition culinaire locale.

Faites partie du jury des Trophées Culinaires aux côtés de grands chefs

Inscrivez-vous et rejoignez le jury de ce concours. Le 26 avril, au CFA de Dax, vous serez ainsi aux côtés d' Alain Dutournier , chef étoilé originaire de Cagnotte, Thierry Berthelier, chef réputé du Moulin de Poustagnacq à Saint Paul les Dax, Didier Tostivin, œnologue, Alexandra Hervé, directrice adjointe du Splendid à Dax , mais aussi Jérôme Destruhaut, animateur gourmand de France Bleu Gascogne.

La 1ère épreuve du concours en vidéo

Mi-janvier, c'est Laëtitia, auditrice de France Bleu Gascogne habitant à Biarrotte, qui a intégré le jury de ce concours aux côtés du chef jean Cousseau. En vidéo, revivez cette expérience qui sera peut-être la vôtre !

Le 27 avril à 20 heures au Splendid à Dax, les récompenses seront remises aux participants en présence des chefs parrains. Cette remise de prix sera suivie du "Diner des chefs", une belle soirée de bienfaisance en soutien aux apprentis des métiers de la restauration.